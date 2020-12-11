Вероятность смерти от COVID-19 у мужчин на 39% выше

Вашингтон. 10 декабря. Kazakhstan Today - Исследователи проанализировали более трех миллионов подтвержденных случаев коронавируса из 46 стран и 44 штатов США в период с 1 января по 1 июня 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Medicalxpress.com , в результате исследования ученые обнаружили, что риск заражения SARS-Cov-2 был одинаковым для мужчин и женщин, поскольку "ровно половина" подтвержденных случаев приходилась на пациентов мужского пола.

Но при этом мужчины почти в три раза чаще, чем женщины, попадают в отделение интенсивной терапии и вероятность смерти от вируса у них на 39% выше.

По словам исследователей, эта тенденция носит глобальный характер, за некоторыми исключениями, и в основном ее можно объяснить биологическими различиями.

Ранее в ходе исследований ученые выявили мутацию SARS-CoV-2, позволяющую ему ускользать от распознавания антителами, выработанными для борьбы с инфекцией.

Ретроспективное исследование образцов крови, собранных у жителей США в декабре 2019 года, показало , что у некоторых из них COVID-19 был еще до того, как в Китае объявили о появлении нового вируса.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства