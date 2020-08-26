Вирус диктует свои условия - Кульгинов обратился к бизнесменам

Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - Аким столицы Алтай Кульгинов провел онлайн-совещание с руководителями ТРЦ, ТД, рынков, фитнес-центров по вопросам соблюдения строгих санитарных норм на объектах и послабления карантинных мер, передает Kazakhstan Today.

Главный санврач города Айгуль Шагалтаева отметила, что с момента введения строгого карантина, с 5 июля, выявлено 800 фактов нарушения предприятиями саннорм на сумму порядка 73 млн тенге, сообщает пресс-служба столичного акимата.

По словам Алтая Кульгинова, надо понимать, что вирус никуда не ушел, впереди традиционный сезон ОРВИ, необходимо сделать так, чтобы не было накладки с коронавирусом. Необходимо извлечь уроки из первого карантина и не допускать ошибок. Для этого на объектах необходимо соблюдать строгие санитарно-эпидемиологические нормы.

На местах рекомендовано установить стационарные тепловизоры, это позволит бесконтактно измерять температуру сразу у 30-40 посетителей, эффективно управлять потоками людей. Кроме того, это также обезопасит самих сотрудников - ведь не надо будет подходить к каждому посетителю отдельно и измерять температуру. Подобные тепловизоры с начала пандемии мы установили в поликлиниках города. Также необходимо наладить бесперебойную работу системы вентиляции, везде должны быть разметки для соблюдения соцдистанции, установлены санитайзеры, без масок вход запрещен", - сказал аким города.

Он также напомнил, что рейды по выявлению нарушений саннорм проводятся на регулярной основе. Эти меры позволяют повысить безопасность. Во время рейда были замечания по рынкам "Артем" и "Big Шанхай". Они были оштрафованы.

Надо помнить, что необходимо соблюдать саннормы не для акимата, не для проверяющих, а ради безопасности ваших клиентов, ради безопасности жизни горожан. Сейчас мы вынуждены жить в новых реалиях, COVID-19 диктует нам свои условия. Если каждый руководитель ответственно отнесется к соблюдению саннорм, то весь коллектив будет соблюдать. А это значит, что клиенты, которые придут к вам, будут в безопасности", - сказал Алтай Кульгинов.

Аким добавил, что, учитывая предложения, поступающие от представителей фитнес-центров, увеличили время работы до 21.00 (ранее было до 17.00).

Это делается для того, чтобы руководители могли разграничить поток клиентов по времени. Также рассмотрим варианты по увеличению времени работы на других объектах торговли, чтобы не было одномоментного потока посетителей и не создавался узкий коридор", - резюмировал аким столицы Алтай Кульгинов.

Ряд озвученных предпринимателями на онлайн-совещании вопросов был решен на месте, остальные взяты в работу.

Напомним , 24 августа аким Нур-Султана Алтай Кульгинов провел встречи с жителями столицы в режиме онлайн.

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