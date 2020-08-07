Вирусологи Алматы назвали самые опасные источники COVID-19

Алматы. 6 августа. Kazakhstan Today - Эксперт рассказала о том, как отличить легкую степень КВИ от тяжелой степени заболеваемости и при каких симптомах необходимо обращаться за медицинской помощью, передает Kazakhstan Today.

Во время онлайн-интервью на площадке региональной службы коммуникаций профессор кафедры микробиологии, вирусологии и общей иммунологии КазМУНО Раушан Тьесова-Бердалина рассказала, что на сегодняшний день различие между легкой и тяжелой формой КВИ достаточно явны. Обычно заболевание начинается в так называемом состоянии интоксикации. Это слабость, плохой сон, плохой аппетит. Данные симптомы при легкой форме мало выражены, могут быть незначительны.

Нарастание этих симптомов и повышение температуры свыше 38 градусов говорит о том, что процесс усугубляется и тяжесть заболевания растет", - рассказала Раушан Тьесова-Бердалина.

По ее словам, кроме этого нарастают симптомы ОРВИ, то есть респираторные проявления: отечность носа, ротоглотки, сухой кашель, першение. Возможно также появление боли в груди, одышка при движении. Все это говорит о том, что состояние утяжеляется.

Именно появление высокой температуры, выше 38 градусов, увеличение одышки, потеря аппетита, усиление респираторных синдромов являются первыми сигналами того, что необходимо обратиться за медицинской помощью уже в стационар. При наличии легких проявлений можно проконсультироваться с лечащими врачами на участке в режиме онлайн", - добавила профессор.

Она добавила, что чаще с заболеванием у людей обостряются такие заболевания, как сахарный диабет, артериальная гипертензия, сердечно-сосудистые заболевания. Именно проявление ухудшения состояния при этих заболеваниях требует обращения за медицинской помощью.

Самые опасные источники инфекции - это бессимптомные носители. У них нет проявления заболевания, но они выделяют вирус в окружающую среду. Причина бессимптомного носительства может быть в иммунной системе, в тех хронических болезнях, которые имеются у населения. Выявляемость и обращаемость населения за медицинской помощью составляет всего 14%, соответственно, где-то 85% больных могут остаться за полем зрения медслужбы", - отметила Раушан Тьесова-Бердалина.

По ее словам, бессимптомных носителей можно определить только путем лабораторных исследований. Соответственно, носительство - это самая опасная стадия заболевания, которая характерна для коронавирусной инфекции, особенно при респираторных заболеваниях. В среднем у 60-80% инфицированных болезнь протекает в легкой форме. Поэтому все меры, которые принимаются, правомочны и достаточно эффективны, как показывает статистика.

Если наше население проходило бы вовремя медосмотр и выявляло бы хронические болезни дыхательных путей, так как именно они чаще всего являются носителями и становятся разносчиками инфекции. Ношение масок является одной из мер прерывания пути передач", - добавила профессор.

Напомним, число выявленных случаев заболевания в Казахстане выросло до 95 942. За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1060 заболевших коронавирусной инфекцией. С положительным ПЦР-тестом на КВИ за сутки скончались 34 человека, с отрицательным - 16 человек.

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