Вице-министр труда и соцзащиты населения заразился коронавирусом

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Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Вице-министр труда и соцзащиты населения Ердан Аукенов заразился коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Сегодня у меня вышел положительный тест. Заболел этим вирусом. Ощущения не из "приятных". Буду лечиться и самоизолироваться", - написал вице-министр в Facebook .

Он также рассказал о своем самочувствии. "Здесь важно знать, что у всех проходит по-разному. У меня сегодня особенно это почувствовалось - как будто вагоны двое суток разгружал или картошку несколько гектаров садил. Кто пробовал, тот поймет. Пару дней назад еще ходил и сомневался, пока сегодня не вышел результат тестов. От кого не знаю, да и не суть, даже принятые по максимуму меры не помогли, а лишь отсрочили этот момент", - отметил Аукенов.

Вице-министр продолжит работать удаленно.

Теперь важно пройти это и главное - беречь себя и близких! Всем, кто не избежал этой участи, желаю скорейшего выздоровления", - заключается в сообщении.

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