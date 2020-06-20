Вице-министр труда и соцзащиты населения заразился коронавирусом

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Сегодня у меня вышел положительный тест. Заболел этим вирусом. Ощущения не из "приятных". Буду лечиться и самоизолироваться", - написал вице-министр в Facebook.
Он также рассказал о своем самочувствии. "Здесь важно знать, что у всех проходит по-разному. У меня сегодня особенно это почувствовалось - как будто вагоны двое суток разгружал или картошку несколько гектаров садил. Кто пробовал, тот поймет. Пару дней назад еще ходил и сомневался, пока сегодня не вышел результат тестов. От кого не знаю, да и не суть, даже принятые по максимуму меры не помогли, а лишь отсрочили этот момент", - отметил Аукенов.
Вице-министр продолжит работать удаленно.
Теперь важно пройти это и главное - беречь себя и близких! Всем, кто не избежал этой участи, желаю скорейшего выздоровления", - заключается в сообщении.
Напомним, ранее коронавирус был выявлен у Елбасы Нурсултана Назарбаева, министра здравоохранения Елжана Биртанова, заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова. У спикера мажилиса Нурлана Нигматулина при отсутствии симптомов тест на COVID-19 дал положительный результат.
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