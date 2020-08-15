Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният посетила медобъекты в Шымкенте

Шымкент. 14 августа. Kazakhstan Today - Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният посетила несколько медицинских объектов в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

В акимате города вице-министр Ажар Гиният ознакомилась с работой ситуационного штаба по борьбе с COVID-19. С акимом Шымкента Муратом Айтеновым Гиният обсудила вопросы организации оказания медицинской помощи населению, привлечения медицинских кадров, оказания медицинской помощи матерям и детям в условиях эпидемии.

Вице-министр также провела онлайн-совещание с медицинскими работниками по текущей ситуации в сфере здравоохранения региона.

Основной целью поездки стала проверка готовности региона к поэтапному снятию ограничительных мер и к осенне-зимнему росту вирусных инфекций.

Как отметила Ажар Гиният, за пять недель карантина в Шымкенте занятость коек снизилась на 60%, из них реанимационных - на 66%. Из-за пандемии и ужесточения карантинных мер поликлиники перешли на формат обслуживания на дому.

В результате количество мобильных бригад увеличилось в 7,6 раза, на данный момент их число по республике достигло 3640, по Шымкенту - 211. Охват мобильных бригад увеличен до 5,2 тыс. населения на 1 бригаду, по Шымкенту этот показатель составляет 5 тыс.

Созданы 404 консультационных call-центра на уровне поликлиник, станций скорой помощи, 12 из них в Шымкенте. Количество бригад скорой медицинской помощи увеличено до 2000 в суточную смену. Число вызовов скорой помощи, в том числе по вопросам коронавируса, снизилось на 62%. По городу данный показатель составляет 37%", - сообщила Ажар Гиният.

В рамках рабочей поездки вице-министр посетила рассчитанный на 200 мест модульный инфекционный стационар ГККП "Городская инфекционная больница", экстренно построенный из-за увеличения заболеваемости COVID-19 весной текущего года. Гиният ознакомилась с работой Call-центра 103, обслуживающего вызовы станции скорой медицинской помощи Шымкента и работой городской больницы №2, где также размещен стационар на 360 коек.

По данным городского управления здравоохранения, для борьбы с инфекцией COVID-19 в медицинских организациях Шымкента функционировало 26 провизорных мест. На сегодняшний день действует только 19% провизорных мест, освобождено койко-мест - 81%.

С августа медицинские учреждения начали работу в обычном режиме. В частности, пациенты могут получать плановое лечение.

По данным на 14 августа, в Шымкенте зарегистрировано 5114 больных коронавирусной инфекцией, в том числе симптомных - 2608, бессимптомных - 2506. Число вылечившихся достигло 3865 человек.

Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 21 859 человек, среди которых 104 ребенка. В стационарах находятся 3738 пациентов, на амбулаторном уровне - 18 121.

420 человек находятся в тяжелом состоянии, 103 - в состоянии крайней степени тяжести, 80 - на аппаратах искусственной вентиляции легких.

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