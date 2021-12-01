Вице-министр здравоохранения прокомментировал вопрос о взаимном признании паспортов вакцинации с Россией

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НУР-СУЛТАН. 1 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 30 ноября 2021 года в Казахстане подтвержден 972 292 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрирован 751 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 125,

в городе Алматы - 53,

в городе Шымкенте - 13,

в Акмолинской области - 69,

в Актюбинской области - 4,

в Алматинской области - 14,

в Атырауской области - 10,

в ВКО - 39,

в Жамбылской области - 7,

в ЗКО - 27,

в Карагандинской области - 128,

в Костанайской области - 81,

в Кызылординской области - 5,

в Мангистауской области - 2,

в Павлодарской области - 89,

в СКО - 78,

в Туркестанской области - 7.

В Казахстане за сутки 1433 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 937 383 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 1 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 694 человека (22 206 КВИ+ и 3488 КВИ-), из них:

в стационарах находятся 5395 пациента, на амбулаторном уровне - 20 299 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 366 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести - 111 пациентов,

на аппарате ИВЛ - 69 пациентов.





По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 30 ноября 2021 года зарегистрировано 12 703 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 29 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 11 человек.





29 ноября зафиксировано 130 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 215 человек выздоровело.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 82 680, летальных случаев - 5153, выздоровевших - 74 039.

В "красной" зоне: Северо-Казахстанская область.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

На 30 ноября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 743 107 человек, 2-м компонентом провакцинировано 8 105 460 человек.

На 30 ноября 2021 года 1-м компонентом вакцины "Pfizer" провакцинировано 96 327 человек. Из них: подростки - 76 211, беременные женщины - 6216, кормящие женщины - 13 900.