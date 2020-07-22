Вице-министр здравоохранения рассказала, есть ли случаи повторного заражения коронавирусом в Казахстане

Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала, есть ли случаи повторного заражения коронавирусом в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день в Казахстане повторных заражений коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. Были случаи, когда пациенты переболели, острый период прошел, повторный анализ был отрицательный и через некоторое время показывал положительный результат. В таком случае наши специалисты говорят, что это может быть осколки вируса, которые реагируют, и ПЦР-анализ показывает положительный результат при отсутствии клинических проявлений, поэтому это не считается повторным заражением. Сейчас таких данных у нас нет, что можно повторно заболеть коронавирусной инфекцией", - сказала вице-министр здравоохранения на брифинге СЦК.

По ее словам, ученые во всем мире изучают вопрос об иммунитете переболевшего коронавирусом.

Во всем мире ученые сейчас изучают. Однозначного ответа нет. Есть данные, что кратковременный иммунитет, есть до 6 недель иммунитет. Однозначного ответа нет, это связано с течением болезни. Легко переносит человек или в тяжелой форме. Пока по иммунитету однозначного мнения у ученых нет", - сообщила Гиният.

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