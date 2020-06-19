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Вице-премьер Казахстана заразился КВИ

18.06.2020, 16:37 7777
Вице-премьер Казахстана заразился КВИ
Фото: ainews.kz
Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - У заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова определили бессимптомную форму коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 

Уважаемые казахстанцы! Так случилось, что и мне пришлось уйти на самоизоляцию. Как ни старался уберечься от инфекции, не получилось. Определили бессимптомную форму коронавирусной инфекции", - написал Ералы Тугжанов на своей странице в Facebook.

 
Он добавил, что соблюдает все предписания врачей, чтобы быстрее выздороветь и приступить к работе.
 

Убедительно прошу наших граждан соблюдать меры безопасности - носить маски, применять антисептик, постоянно мыть руки и соблюдать правила гигиены. Желаю всем быть здоровыми!", - написал заместитель премьер-министра.

 
 
Напомним, министр здравоохранения Елжан Биртанов заразился коронавирусом. 12 июня премьер-министр РК Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, в которой его сопровождал министр здравоохранения Елжан Биртанов. Премьер-министр РК Аскар Мамин и некоторые члены правительства в данный момент также находятся на самоизоляции. 
 
В Казахстане зарегистрировано 15 877 случаев коронавируса, 9902 человек выздоровели от заболевания, 100 скончались.
 

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