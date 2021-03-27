Власти Алматы обещают не допустить "перегрева" здравоохранения при росте больных КВИ

АЛМАТЫ. 26 МАРТА - В Алматы на заседании с участием акима города Бакытжана Сагинтаева и министра здравоохранения Алексея Цоя рассмотрены системные вопросы борьбы с COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметил Бакытжан Сагинтаев, в прошлом году в городе были внедрены алгоритмы по выявлению и госпитализации пациентов с КВИ, выстроена работа ПМСП и центра телемедицины по наблюдению за бессимптомными пациентами на амбулаторном лечении. Создан необходимый резерв инфекционных койко-мест, действует лекарственный Стабфонд для аптечной сети и ковидных госпиталей, сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Отмечается, что принимаемые меры позволяют управлять ситуацией, не допускать "перегрева" системы здравоохранения города и распределять нагрузку на стационары по принципу эшелонирования.

По словам заместителя акима города Ержана Бабакумарова, выстроен алгоритм планового перевода резервных койко-мест в ковидные. Подготовлено 28 ковидных клиник мощностью 7011 коек и 250 реанимационных. На сегодняшний день задействовано 5000 инфекционных и 220 реанимационных коек. Введен в эксплуатацию филиал Городской инфекционной больницы на РВ-90, построено две новые модульные клиники общей мощностью 1080 мест. Такой коечный фонд предполагает до 500 госпитализаций в сутки. Во всех медицинских организациях города произведено зонирование помещений, что позволяет исключить внутрибольничное заражение.

В свою очередь, работа Центра телемедицины позволят оказывать дистанционную консультативную помощь жителям города, состояние которых не требует неотложной помощи. Сегодня круглосуточными консультациями и медподдержкой операторов охвачены порядка 2,5 тыс. лиц с бессимптомным и легким течением КВИ. Налажена работа мобильных бригад городских поликлиник по амбулаторному наблюдению за пациентами. По всему городу мобилизовано 768 групп. Сформирован кадровый резерв. На передовой в инфекционных стационарах работает около 2000 медработников. В резерве - 2758 медицинских работников.

Как сообщил Алексей Цой, модель развития службы здравоохранения и борьбы с COVID-19 в Алматы масштабируется на другие регионы страны. К примеру, эшелонирование стационаров, которое позволяет обеспечивать оборот и освобождение коек при сохранении стандартов оказания медпомощи; работа центра телемедицины, позволяющая контролировать бессимптомных и больных с легким течением болезни. Такого центра нет в других регионах.

Вместе с тем министр отметил важность работы по обновлению на 70% автопарка скорой помощи за последний год, а также подключения кислородных станций, которых в последние 20 лет не было в медучреждениях Алматы. Кроме того, Цой сообщил, что в апреле будет доставлена новая партия доз вакцин против КВИ.

По итогам заседания министр здравоохранения дал ряд поручений по вопросам дальнейшей работы по борьбе с COVID-19.

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