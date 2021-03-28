Власти Алматы обратились к горожанам в связи с выявлением мутаций COVID-19

АЛМАТЫ. 27 МАРТА - Алматинцам на фоне циркуляции мутированных штаммов рекомендуют воздержаться от посещения общественных мест и сократить социальные контакты, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Новые штаммы имеют более высокую контагиозность по сравнению с предыдущим базовым штаммом, показатель заражаемости выше до 70%. Вместе с тем отмечается уменьшение регистрации бессимптомных форм КВИ с 39% в 2020 году до 32% в 2021 году", - рассказали в пресс-службе акима Алматы.

Как рассказали в ведомстве, среди возрастных групп за 3 недели марта коронавирусной инфекцией наиболее были поражены граждане 20-39 лет - 38% и 40-59 лет - 27%, а также старше 60 лет - 20%.

Согласно результатам анализа, вероятными местами заражения за 3 недели марта являются:

- общественные места (объекты торговли, общепита) - 42%, за последнюю неделю - 41%, снижение на 1%;

- общественный транспорт - 18%;

- семейные мероприятия - 2%.

Учитывая складывающуюся эпидемиологическую ситуацию в городе, акимат Алматы призывает усилить профилактику КВИ, в том числе на фоне выявления британского и южноафриканского штаммов.

Необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, воздержаться от посещения общественных мест и максимально избегать массового скопления людей, а также сократить социальные контакты", - рекомендовано алматинцам.





В акимате также сообщили, что по состоянию на 26 марта текущего года в инфекционных стационарах города находятся 2524 человека, из них 34 - в крайне тяжелом, 272 - в тяжелом состоянии, 2218 - в состоянии средней степени тяжести. На ИВЛ - 10, на неинвазивной ИВЛ - 49 человек.





Состояние по койко-местам в Алматы: общая мощность - 7011 (в инфекционных стационарах, модулях, инфотделениях клиник, на консервации в "Халык Арене") и 250 реанимационных коек. Задействовано (подготовлено к использованию) 5150 коек, свободно 51% койко-мест. Из реанимационных задействовано 220", - говорится в сообщении.





Отмечается, что при разворачивании и открытии в стационарах инфекционных отделений особое внимание обращается на то, чтобы больные с КВИ или признаками КВИ не "смешивались" с плановыми и экстренными соматическими пациентами, проходящими лечение в профильных отделениях, то есть соблюдаются все меры по нераспространению КВИ в стенах стационара - инфекционные отделения изолированы от других и имеют отдельный вход через фильтр, отдельное приемное отделение и т.д.

За прошедшие сутки в Алматы выявлены 450 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Всего с 1 января по 26 марта зарегистрировано 13 236 случаев КВИ. При этом за весь 2020 год был 18 521 случай заражения.

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