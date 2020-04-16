Внезапная потеря обоняния может быть одним из симптомов коронавируса

Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - Ученые назвали первый признак коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке, передает Kazakhstan Today.

Доцент кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати, врач UC Health Ахмад Седагат считает, что обоняние является ключевым показателем для идентификации COVID-19, пишет портал coronavirus-monitor.ru

Как пояснил медик, коронавирусная инфекция не связана с симптомами, которые встречаются при простуде - речь о заложенности носа и типичном насморке.

Это позволяет довольно легко отличить COVID-19 от сезонной аллергии. Коронавирус связан с довольно уникальной комбинацией симптомов со стороны носа - это внезапная потеря обоняния, известная как аносмия. При этом у человека нет ощущения заложенности носа", - объяснил врач.

Он также отметил, что у многих пациентов потеря обоняния является первым симптомом коронавирусной инфекции, который проявляется на начальной стадии заболевания. Поэтому специалист считает, что такой признак требует принятия мер.

На практике же большинство пациентов какое-то время игнорируют симптом, так как у них пока отсутствуют кашель и высокая температура - типичные и самые распространенные проявления COVID-19. Носовая полость, вероятно, является основным местом проникновения и заражения COVID-19, так как по меньшей мере 90% вдыхаемого воздуха попадает в организм через нос", - добавил эксперт.





Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 126 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 2 млн. В Казахстане число заболевших на 17.25 15 апреля составило 1290 человек, выздоровели 220 человек, скончались - 15.

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