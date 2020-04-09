Вновь выявленные инфицированные COVID-19 являлись контактными с ранее заболевшими

Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - 7 выявленных инфицированных коронавирусом являлись контактными с ранее заболевшими, передает Kazakhstan Today.

По информации оперативного штаба Госкомиссии, все 3 новых случая регистрации КВИ в Кызылординской области приходятся на Сырдарьинский район. Инфицированные были госпитализированы в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией, и были взяты лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19.

В настоящее время состояние больных удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится соответствующее лечение.

По состоянию на 8 апреля в регионе выявлено 69 человек с инфекцией COVID-19: Кызылорда - 9 случаев, Жанакорганский район - 16 случаев, Кармакшинский район - 4 случая, Шиели - 35 случая, Сырдарьинский район - 4 случая, Аральский район - 1 случай.

В Атырауской области зарегистрировано 4 новых случаев, из них в Атырау -3, Жылыойском районе -1.

Инфицированные были госпитализированы в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией и были взяты лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19.

В настоящее время состояние больных удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится соответствующее лечение.

На сегодняшний день в регионе выявлено 36 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

На утро 8 апреля в мире зарегистрировано 1 433 049 (+84 483 за сутки) инфицированных, погибших 82 083 (+7 317) человек, выздоровевших 302 150 (+15 916) человек.

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