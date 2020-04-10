Вновь выявленные заболевшие COVID-19 в Шымкенте и четырех областях Казахстана контактировали с ранее инфицированными

Шымкент. 9 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на утро 9 апреля в Шымкенте выявлено 4 новых случая заболевания коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

По информации оперативного штаба Госкомиссии по обеспечению режима ЧП, выявленные заболевшие в Шымкенте были госпитализированы в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией и были взяты лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19.

В настоящее время состояние больных удовлетворительное.

Из семи новых случаев, зарегистрированных в Кызылординской области, 5 случаев приходится на Шиелийский район, один - на Сырдарьинский район и один случай на Кызылорду. У 5 человек из Шиелийского района и у одного из Сырдарьинского района были взяты лабораторные пробы из-за контакта с коронавирусным инфицированным, а у одного человека, выявленного в Кызылорде, в связи с жалобами на симптомы ОРВИ. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19.

К настоящему времени в регионе выявлено 92 человека с инфекцией COVID-19: в Кызылорде - 10 случаев, Жанакорганском районе - 16 случаев, Кармакшинском районе - 4 случая, Шиели - 52 случая, Сырдарьинском районе - 8 случаев, Аральском районе - 2 случая.

Двое заболевших в Карагандинской области ранее были госпитализированы в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией и были взяты лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. В настоящее время состояние больных удовлетворительное.

По состоянию на утро 9 апреля в регионе выявлено 57 человек с инфекцией COVID-19. В Карагандинской области на домашнем карантине находятся 1594 человек. На карантине с круглосуточным наблюдением - 818 пациентов.

Двое заболевших в Атырауской области ранее были госпитализированы в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией и были взяты лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19.

К настоящему времени в регионе выявлено 57 человек с инфекцией COVID-19.

Также стало известно о вновь заболевшем КВИ в Туркестанской области, который был выявлен 8 апреля. Им оказался житель села Дербес, сельского округа Бадам Ордабасинского района. Пациент 1995 года рождения контактировал с больным, у которого ранее подтвердили COVID-19.

Таким образом, на сегодняшний день 14 случаев заражения зарегистрированы в Жетысайском районе (в том числе один случай с летальным исходом), 5 в городе Кентау, 6 в городе Арыси, 4 в Махтааральском, 2 в Ордабасинском, 2 в Сайрамском и 1 в Сарыагашском районах", - сообщили в областном акимате.

В соответствии с утвержденным протоколом проводится соответствующее лечение.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение.

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