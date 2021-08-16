Во Франции растет число младенцев, поступающих в больницы с коронавирусом

ПАРИЖ. 13 АВГУСТА - Во Франции отмечают рост числа младенцев, которые поступили в июле в больницы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подробностями поделился с телеканалом BFM заведующий отделением неотложной педиатрической помощи в больнице Ланваль в Ницце Филипп Бабе.

Во время первой волны пандемии здесь, в приемном отделении, было пусто, к нам вообще не поступали дети с коронавирусной инфекцией. С июля их количество резко возросло", - сказал он.

С прошлой недели мы госпитализировали десять младенцев в возрасте до двенадцати недель", - добавил врач.

Зачастую младенцы поступают в больницу с симптомами лихорадки. В среднем ребенок остается в стационаре с одним из родителей в течение пяти дней.

Все родители госпитализированных новорожденных не прошли вакцинацию и имеют положительный результат ПЦР-теста на коронавирус.

В настоящее время во Франции молодые люди чаще заболевают ковидом, чем во время первых волн пандемии. Как считает заведующий отделением интенсивной терапии больницы Раймона Пуанкаре (парижский пригород Гарш) Джиллали Аннан, это связано с тем, что "доля невакцинированных граждан гораздо выше среди молодежи, в возрастной группе до 35 лет".

Во Франции на данный момент госпитализированы с коронавирусом 46 детей младше девяти лет, пятеро из них находятся в реанимации.

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