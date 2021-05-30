Во Вьетнаме обнаружили новый вариант коронавируса

МОСКВА. 29 МАЯ - Министерство здравоохранения Вьетнама сообщило об обнаружении нового варианта коронавируса с характеристиками существующих британского и индийского штаммов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По нформации издания VnExpress, министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг заявил, что генетическое секвенирование анализов нескольких пациентов выявило наличие сразу двух распространенных вариантов коронавируса, пишет РИА Новости

Отмечается, что вьетнамский гибридный штамм ковида гораздо более заразный и легко передается по воздуху.

Издание также сообщает, что в новом варианте коронавируса кроется причина стремительного увеличения числа новых случаев заболевания, фиксируемых в стране.

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