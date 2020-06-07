Во время митингов риск заражения коронавирусом повышается в десятки раз - главный санврач Нур-Султана

Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - Главный государственный санврач Нур-Султана Жанна Пралиева рассказала об опасности проведения митингов и сборов в период карантина, передает Kazakhstan Today.

В период пандемии, карантина крайне опасно проводить митинги и сборы, так как риски заражения повышаются в десятки раз. Из-за митингующих может заразиться весь город, так как участники могут жить в разных районах города, тем самым инфекцию распространят по всему городу. Этого нельзя допустить, так как из-за массовой вспышки город будет вынужден вернуться к строгому карантину", - рассказала Жанна Пралиева.

Она пояснила, в случае вспышки заболеваемости, возобновившие деятельность предприятия вновь будут закрыты.

Вновь закроются многие объекты, людям нельзя будет выходить из дома. По периметру города вернут блокпосты, полицейские и военные будут патрулировать улицы, перестанет ходить общественный транспорт и т.д. Весь этот нелегкий период вместе с вами мы уже прошли, преодоление стоило немалых усилий. Поэтому призываем всех жителей соблюдать жесткие саннормы, следовать закону", - сказала санврач, напоминая, что за нарушение закона следует ответственность.

Всего в Нур-Султане было зафиксировано 2379 случаев заражения COVID-19 (1291 пациент выздоровел).

Динамика показывает, что среди заболевших есть абсолютно молодые люди и без хронических заболеваний. Даже для переболевших коронавирус не проходит бесследно", - сообщает пресс-служба столичного акимата.





Ранее руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова сообщала о последствиях заболевания COVID-19 . По ее словам, коронавирус не проходит бесследно для переболевших. Инфекция поражает не только лёгкие, но и почки, печень, сердце, также может поражать мозг. Кроме того, в лёгких появляются очаги в виде фиброза ткани.





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