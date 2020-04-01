Нур-Султан. 31 марта. Kazakhstan Today - Военные медики Казахстана окажут помощь гражданским медучреждениям, передает Kazakhstan Today.

Касательно привлечения военного медицинского персонала в помощь гражданским медучреждениям решено выделить 17 медицинских специалистов Военного лазарета Караганды по обращению управления здравоохранения Карагандинской области. По запросу акима Алакольского района Алматинской области планируется передача Военного лазарета Ушарала районному управлению здравоохранения. На его базе будет организован провизорный стационар для контактных лиц. Кроме того, совместно с Министерством здравоохранения в краткосрочный период будет осуществляться переподготовка военных врачей общей практики на инфекционистов, врачей хирургов - на реаниматологов", - сообщила пресс-служба Министерства обороны РК.

На сегодня военнослужащие Вооруженных сил активно задействованы в мероприятиях по обеспечению режима чрезвычайного положения. Они участвуют в дезинфекции объектов, усилении блокпостов и патрулировании. В связи с необходимостью в ближайшее время Министерством обороны для этих целей будет выделено еще порядка 1000 военнослужащих в Алматы.

В ведомстве добавили, что "состояние здоровья военнослужащих находится на постоянном контроле, для обеспечения противоэпидемической защиты воинских подразделений организовано своевременное обеспечение медицинскими средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими растворами. При этом личный состав должен четко знать симптомы коронавируса, а также действия на случай обнаружения больного. Для этого всем военнослужащим розданы памятки и инструкции, подробно разъяснен алгоритм действий личного состава дежурных сил и средств и порядок оповещения".

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