Военные медики развернули 500 коек для лечения больных с КВИ

Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - Главное военно-медицинское управление Вооруженных Сил РК организовало необходимую работу по обеспечению и сохранению санитарно-эпидемиологического благополучия личного состава армии, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства обороны, для проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в Вооруженных силах и оказания содействия гражданскому здравоохранению задействованы около двух тысяч человек военного медицинского персонала.

В изоляции и лечении пациентов с коронавирусом задействованы военно-медицинские учреждения: Главный военный клинический госпиталь Министерства обороны в Нур-Султане - в качестве карантинного и провизорного стационара, Военный клинический госпиталь в Алматы - в качестве инфекционного стационара, военные госпитали в Талдыкоргане - в качестве инфекционного стационара и в Ушарале - в качестве провизорного стационара.

В 30 километрах от Алматы развернуты полевой мобильный госпиталь, палаточный лагерь и отдельное здание общежития. Дополнительно для приема больных с коронавирусом с первых дней подготовлен военно-медицинский фонд и в других населенных пунктах.

В настоящее время для лечения и изоляции развернуты 500 коек.

Кроме этого, медицинский персонал военного лазарета Караганды задействован в работе провизорного госпиталя на базе Областной клинической больницы. Также в семи военно-медицинских учреждениях в Актобе, Аягозе, Гвардейском, Сарыозеке, Семее, Усть-Каменогорске подготовлены врачебно-сестринские бригады для участия в работе карантинных, провизорных, инфекционных стационаров.

Для обеспечения необходимого объема диагностики личного состава в Вооруженных силах действует своя ПЦР-лаборатория.

По данным Национального центра общественного здравоохранения РК, в республике выявлено 489 новых случаев заболевания КВИ. Таким образом, число зарегистрированных случаев инфицирования достигло 22 308, прирост заболеваемости составил 2,5%. Число излечившихся пациентов выросло до 13 558.

Правительство РК предложило ввести 14-дневный жесткий карантин. 2 июля после заседания МВК министр здравоохранения выступит с разъяснениями.

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