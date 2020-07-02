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Военные медики развернули 500 коек для лечения больных с КВИ

01.07.2020, 21:27 5482
Военные медики развернули 500 коек для лечения больных с КВИ
Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - Главное военно-медицинское управление Вооруженных Сил РК организовало необходимую работу по обеспечению и сохранению санитарно-эпидемиологического благополучия личного состава армии, передает Kazakhstan Today. 
 
По информации Министерства обороны, для проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в Вооруженных силах и оказания содействия гражданскому здравоохранению задействованы около двух тысяч человек военного медицинского персонала.
 
В изоляции и лечении пациентов с коронавирусом задействованы военно-медицинские учреждения: Главный военный клинический госпиталь Министерства обороны в Нур-Султане - в качестве карантинного и провизорного стационара, Военный клинический госпиталь в Алматы - в качестве инфекционного стационара, военные госпитали в Талдыкоргане - в качестве инфекционного стационара и в Ушарале - в качестве провизорного стационара.
 
В 30 километрах от Алматы развернуты полевой мобильный госпиталь, палаточный лагерь и отдельное здание общежития. Дополнительно для приема больных с коронавирусом с первых дней подготовлен военно-медицинский фонд и в других населенных пунктах.
 
В настоящее время для лечения и изоляции развернуты 500 коек.
 
Кроме этого, медицинский персонал военного лазарета Караганды задействован в работе провизорного госпиталя на базе Областной клинической больницы. Также в семи военно-медицинских учреждениях в Актобе, Аягозе, Гвардейском, Сарыозеке, Семее, Усть-Каменогорске подготовлены врачебно-сестринские бригады для участия в работе карантинных, провизорных, инфекционных стационаров.
 
Для обеспечения необходимого объема диагностики личного состава в Вооруженных силах действует своя ПЦР-лаборатория.
 
По данным Национального центра общественного здравоохранения РК, в республике выявлено 489 новых случаев заболевания КВИ. Таким образом, число зарегистрированных случаев инфицирования достигло 22 308, прирост заболеваемости составил 2,5%. Число излечившихся пациентов выросло до 13 558. 
 
Правительство РК предложило ввести 14-дневный жесткий карантин. 2 июля после заседания МВК министр здравоохранения выступит с разъяснениями.
 

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