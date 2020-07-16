Волонтеры Jas Otan доставляют кумыс медикам и лекарства нуждающимся

Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - Молодежное крыло Западно-Казахстанского областного филиала Jas Otan инициировало акцию в поддержку медработников. Они осуществляют доставку кумыса тем, кто стоит на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Первый заместитель председателя Западно-Казахстанского филиала партии Nur Otan Мурат Мукаев призывает всех оказать посильную помощь медработникам, которые сегодня без преувеличения рискуют своими жизнями ради спасения казахстанцев, рассказали в пресс-службе партии Nur Otan.

Согласно достигнутой договоренности с крестьянским хозяйством "Жайлау", волонтеры будут обеспечивать свежим кумысом медработников на протяжении месяца.

Ранее главный внештатный пульмонолог Алматы Сауле Касенова рассказала о целебных свойствах национальных напитков - кумыса и шубата. По ее словам, они содержат важные микроэлементы, необходимые для восстановления организма и общего иммунитета.

Акцию поддержали в Актау. Заручившись поддержкой Жанаозенского молочного завода и депутатов маслихата, волонтеры Jas Otan организовали доставку молочной продукции, в том числе шубата, а также фруктов и ягод медработникам, ныне проживающим в гостиницах города.

Кроме того, волонтеры осуществляют доставку гуманитарного груза, прибывшего из ОАЭ, в населенные пункты Мангистауской области.

Жители региона, таким образом, получают важнейшие медицинские принадлежности - маски, перчатки, защитные костюмы. Самое главное - в медучреждения направляются тест-системы и аппараты ИВЛ.

А в Алматы Jas Otan проводит акцию под названием "Низкий поклон врачам". Таким образом молодежь выражает благодарность, оказывает моральную поддержку медработникам.

Активисты подготовили более 800 наборов здоровья - это продукты для повышения и укрепления иммунитета.

Борьба врачей за жизнь людей ведется круглые сутки. Благодаря самоотверженному труду медработников многие пациенты встали на ноги. Запустив акцию добра, мы хотели сделать им приятное, подарить тепло в этой напряженной ситуации", - рассказал волонтер Бекембай Сахи.

Все волонтеры, задействованные в акции, обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В первый день жасотановцы посетят Центральную городскую клиническую больницу, Городскую клиническую инфекционную больницу и Детскую городскую клиническую инфекционную больницу.

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