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Волонтеры Jas Otan доставляют кумыс медикам и лекарства нуждающимся

15.07.2020, 15:33 7831
Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - Молодежное крыло Западно-Казахстанского областного филиала Jas Otan инициировало акцию в поддержку медработников. Они осуществляют доставку кумыса тем, кто стоит на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
Первый заместитель председателя Западно-Казахстанского филиала партии Nur Otan Мурат Мукаев призывает всех оказать посильную помощь медработникам, которые сегодня без преувеличения рискуют своими жизнями ради спасения казахстанцев, рассказали в пресс-службе партии Nur Otan. 
 
Согласно достигнутой договоренности с крестьянским хозяйством "Жайлау", волонтеры будут обеспечивать свежим кумысом медработников на протяжении месяца.
 
Ранее главный внештатный пульмонолог Алматы Сауле Касенова рассказала о целебных свойствах национальных напитков - кумыса и шубата. По ее словам, они содержат важные микроэлементы, необходимые для восстановления организма и общего иммунитета.
 
Акцию поддержали в Актау. Заручившись поддержкой Жанаозенского молочного завода и депутатов маслихата, волонтеры Jas Otan организовали доставку молочной продукции, в том числе шубата, а также фруктов и ягод медработникам, ныне проживающим в гостиницах города.
 
Кроме того, волонтеры осуществляют доставку гуманитарного груза, прибывшего из ОАЭ, в населенные пункты Мангистауской области.
 
Жители региона, таким образом, получают важнейшие медицинские принадлежности - маски, перчатки, защитные костюмы. Самое главное - в медучреждения направляются тест-системы и аппараты ИВЛ. 
 
А в Алматы Jas Otan проводит акцию под названием "Низкий поклон врачам". Таким образом молодежь выражает благодарность, оказывает моральную поддержку медработникам.
 
Активисты подготовили более 800 наборов здоровья - это продукты для повышения и укрепления иммунитета. 
 

Борьба врачей за жизнь людей ведется круглые сутки. Благодаря самоотверженному труду медработников многие пациенты встали на ноги. Запустив акцию добра, мы хотели сделать им приятное, подарить тепло в этой напряженной ситуации", - рассказал волонтер Бекембай Сахи.

 
Все волонтеры, задействованные в акции, обеспечены средствами индивидуальной защиты.
 
В первый день жасотановцы посетят Центральную городскую клиническую больницу, Городскую клиническую инфекционную больницу и Детскую городскую клиническую инфекционную больницу.
 

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