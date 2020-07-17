Волонтеры приходят на помощь костанайским больницам

Костанай. 16 июля. Kazakhstan Today - Десятки человек откликнулись на призыв управлений молодежной политики и здравоохранения, по отдельности и целыми трудовыми коллективами они работают в городской и областной больницах разнорабочими и регистраторами, сообщает корреспондент Kazakhstan Today.

Порядка 12 человек ежедневно задействованы на разгрузке кислородных баллонов в городской больнице, в регистратуре работают девчата. Помимо этого, бывает внеплановая работа: может областная больница позвонить, попросить помочь с разгрузкой медикаментов или еще нужна какая-то помощь", - рассказал корреспонденту агентства представитель управления по вопросам молодежной политики Саят Шаймурунов.

По его словам, в эту пятницу отдельных волонтеров, в числе которых представители разных профессий: шоумены, актеры, пожарные, журналисты и другие, сменят сотрудники ТОО "Сыл". Это предприятие всем коллективом будут работать на разгрузке кислородных баллонов в горбольнице. Ранее товарищество подарило городской и областной больницам по тележке для транспортировки баллонов. Они крайне необходимы, поскольку потребление кислорода выросло в разы и не обеспечивается штатной системой подачи кислорода. В сутки только городская больница, переоборудованная под провизорный стационар, расходует порядка 80 баллонов. Часть их доставляется непосредственно в палаты.

Как отметил Шаймурунов, главное условие привлечения волонтеров - работа в чистой зоне. Однако есть исключения. Как следует из сообщения облздрава, штаты больниц пополнили 5 грузчиков и бесчисленные волонтеры.

В областной больнице женщины-волонтеры работают на раздаче питания в провизоре. Их хотели официально трудоустроить санитарками. Они отказались, настояли на том, что они пришли не ради денег, а пришли работать бесплатно. Руководство горбольницы отмечает, что помощь волонтеров реальная и своевременная", - сообщила представитель областного управления здравоохранения Ксения Жилкибаева.

Помогают медикам студенты 2-3 курсов Костанайского высшего медицинского колледжа. Более 20 студентов трудоустроились в провизорные стационары. Выпускники (их в этом году 264) сейчас получают сертификат специалиста. 50 из них, получившие сертификаты, вышли на работу фельдшерами, медсестрами, акушерками.

Добавим, что в связи с высокой востребованностью провизорных коек в Костанае в субботу открыт провизорный госпиталь на базе профилактория "Дружба" (100 коек). Ранее аналогичный стационар на 250 коек был развернут на базе городской больницы Костаная. На данный момент в Костанайской области более 2 тыс. коек для противодействия инфекции.

Согласно официальной статистики, на 15.07.2020 года в Костанайской области выявлено 1745 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровело 830 человек.

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