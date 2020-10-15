Восемь человек скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане за сутки

Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 5 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 3 пациента с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 14 октября зарегистрировано 1776 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2862 человека, среди которых 88 детей. В стационарах находится – 2073 пациент, на амбулаторном уровне - 789. 79 человек находятся в тяжелом состоянии, 12 - в состоянии крайней степени тяжести, 12 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки зафиксирован 321 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 269 человек выздоровели, сообщает портал coronavirus2020.kz. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 35 234, летальных случаев - 373, выздоровевших - 27 978.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства