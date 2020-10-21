Восемь человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане

Нур-Султан. 20 октября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 3 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 5 пациентов с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 20 октября зарегистрировано 1799 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2679 человека, среди которых 125 детей. В стационарах находятся 2199 пациентов, на амбулаторном уровне - 480. 83 человека находятся в тяжелом состоянии, 12 - в состоянии крайней степени тяжести, 8 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки зафиксированы 15 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 16 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 35 980, летальных случаев - 387, выздоровевших - 28 239.

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