Восемь человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 20 октября зарегистрировано 1799 летальных случаев от коронавируса.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2679 человека, среди которых 125 детей. В стационарах находятся 2199 пациентов, на амбулаторном уровне - 480. 83 человека находятся в тяжелом состоянии, 12 - в состоянии крайней степени тяжести, 8 - на аппаратах ИВЛ.
Напомним, по состоянию на 23.59 19 октября 2020 года в Казахстане выявлены 109 623 заболевших коронавирусом.
За прошедшие сутки зафиксированы 15 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 16 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 35 980, летальных случаев - 387, выздоровевших - 28 239.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства