Восемь пациентов с COVID-19 перевели из реанимации в обычное отделение в Казахстане

Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане восемь пациентов с COVID-19 перевели из реанимации в обычное отделение, сообщили в Оперштабе со ссылкой на Министерство здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

8 пациентов с COVID-19 перевели из реанимации в обычное отделение: в Нур-Султане - 4, Алматы - 2, Шымкенте - 1, в Карагандинской области - 1", - говорится в сообщении.

Всего по РК 35 пациентов переведены из реанимации в профильное отделение.

Также стало известно, что по состоянию на 22.35 часов в Казахстане зарегистрировано еще 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Из них в Павлодарской области - 1, Жамбылской области - 5, городе Нур-Султан - 1, Акмолинской области - 1, Атырауской области - 2, городе Алматы - 6, Алматинской области - 2.

На сегодняшний день в стране подтверждены 1995 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан - 393 случая, г. Алматы - 678 случаев, Карагандинской области - 101 случай, Акмолинской области - 83 случая, Атырауской области - 82 случая, Жамбылской области - 70 случаев, г. Шымкент - 103 случая, Восточно-Казахстанской области - 11 случаев, Алматинской области - 55 случаев, Актюбинской области - 27 случаев, Северо-Казахстанской области - 30 случаев, Павлодарской области - 34 случая, Мангистауской области - 14 случаев, Кызылординской области - 151 случай, Западно-Казахстанской области - 70 случаев, Туркестанской области - 66 случаев, Костанайской области - 27 случаев", - говорится в сообщении.

Сообщается, что казахстанские врачи вылечили от коронавируса 489 человек. В Жамбылской области 13 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели - 489 человек.

Информация о зарегистрированном случае заражения коронавирусной инфекцией в Костанайской области

В Денисовском районе Костанайской области выявлено 2 случая заражения коронавирусной инфекцией. 39-летняя женщина, жительница г.Житикара и ее четырехмесячная дочь, в связи с закрытием Житикаринской больницы на карантин, были госпитализированы в Денисовскую районную больницу", - говорится в сообщении.

Управлением здравоохранения определены медицинские учреждения для направления больных из Житикары в Денисовскую и Камыстинскую ЦРБ, а также Лисаковскую городскую больницу.

По результатам диагностического исследования ПЦР у матери и ребенка был уточнен диагноз COVID-19. В соответствии с утвержденным протоколом проводится необходимое лечение.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

Сегодня Управлением здравоохранения области мама и ребенок будут доставлены в детскую областную больницу в инфекционное отделение.

По состоянию на 21 апреля в области выявлено 27 человек с инфекцией COVID-19.

Информация о зарегистрированном случае заражения коронавирусной инфекцией в Павлодарской области

COVID-19 выявлен у жителя города Экибастуз, это подросток 2002 года рождения. Пациент обратился с жалобами на кашель и повышенную температуру, в связи с чем был госпитализирован. Положительный результат на COVID-19 был получен 21 апреля", - говорится в сообщении.

Круг контактных лиц определяется, ведется работа по их изоляции. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

На сегодняшний день, по состоянию на 22.35 ч., в Павлодарской области зарегистрировано 34 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В Атырауской области зарегистрировано 2 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

По состоянию на 21 апреля 2 случая заражения зарегистрировано в Атырау. Зараженные COVID-19 являются женщины 1965, 1968 годов. Обе были госпитализированы в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией и были взяты лабораторные анализы. По результатам диагностических исследований ПЦР установлен диагноз COVID-19", - отмечается в сообщении.

В настоящее время они госпитализированы в инфекционную больницу. Состояние больных удовлетворительное, проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом.

Выявлены лица, контактировавшие с больными, все они взяты под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

По состоянию на 21 апреля в регионе выявлено 82 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших - 23.

Таким образом, по последним даннымв Казахстане коронавирусом заразились 1995 человек, 489 - выздоровели, 19 - скончались.

11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 171 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 2,5 млн.

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