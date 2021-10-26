АЛМАТЫ. 25 ОКТЯБРЯ - Восточная Европа столкнулась с очередным всплеском пандемии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ряде стран Восточной Европы динамика заболеваемости коронавирусом движется в неправильном направлении, из-за чего местные власти вновь вводят ограничения, пишет SVT. Как отмечает канал, количество подхвативших COVID-19 в этом регионе скоро перевалит за 20 млн человек, в то время как лидерами по количеству умерших стали такие страны, как Россия, Украина и Румыния, сообщает RT

В странах Прибалтики, Сербии и Румынии за последние две недели зафиксировано более тысячи случаев заражения на 100 тыс. жителей, пишет SVT.

В Румынии, в частности, с пятницы местные власти ввели новый локдаун: ночью выходить на улицу запрещено, а для входа во многие места на руках необходимо иметь санитарный паспорт.

На Украине, например, коронавирус просто свирепствует: в пятницу ежедневное число заболевших оказалось самым высоким за все время пандемии - всего 23 785 новых случаев заражения. В Киеве и других районах, где распространение инфекции достигло серьезных масштабов, закрылись школы. При этом обе дозы прививки получили лишь 15% населения Украины, что является самым низким показателем в плане вакцинации в Европе, если не считать Армению.

Болезнь протекает серьезнее и агрессивное, чем в прошлом году. Пациенты стали моложе. К сожалению, те, которые лежат в нашем отделении, не прошли вакцинацию", - отметил глава отделения интенсивной терапии городской больницы в Ровно Валентин Королюк.

Между тем в Австрии правительство подумывает ограничить непривитых граждан, если число людей, лежащих в реанимации с коронавирусом, достигнет 600 человек. По словам нового канцлера Александера Шалленберга, в этом случае у непривитых граждан должны быть особые причины для того, чтобы выйти из дома.

Мы все еще не преодолели пандемию. У нас начинается пандемия невакцинированных", - отметил он.

Уровень заболеваемости растет и в Германии, хотя далеко не такими темпами, как в Восточной Европе. В субботу число инфицированных коронавирусом превысило 100 человек на 100 тыс. населения, в то время как в Швеции показатель составляет 80. Это рекордные цифры с мая, и, как предполагается, в ближайшие недели они продолжат расти.



