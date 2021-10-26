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Восточная Европа столкнулась с очередным всплеском пандемии

25.10.2021, 09:42 109378
АЛМАТЫ. 25 ОКТЯБРЯ - Восточная Европа столкнулась с очередным всплеском пандемии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ряде стран Восточной Европы динамика заболеваемости коронавирусом движется в неправильном направлении, из-за чего местные власти вновь вводят ограничения, пишет SVT. Как отмечает канал, количество подхвативших COVID-19 в этом регионе скоро перевалит за 20 млн человек, в то время как лидерами по количеству умерших стали такие страны, как Россия, Украина и Румыния, сообщает RT.
 
В странах Прибалтики, Сербии и Румынии за последние две недели зафиксировано более тысячи случаев заражения на 100 тыс. жителей, пишет SVT.
 
В Румынии, в частности, с пятницы местные власти ввели новый локдаун: ночью выходить на улицу запрещено, а для входа во многие места на руках необходимо иметь санитарный паспорт.
 
На Украине, например, коронавирус просто свирепствует: в пятницу ежедневное число заболевших оказалось самым высоким за все время пандемии - всего 23 785 новых случаев заражения. В Киеве и других районах, где распространение инфекции достигло серьезных масштабов, закрылись школы. При этом обе дозы прививки получили лишь 15% населения Украины, что является самым низким показателем в плане вакцинации в Европе, если не считать Армению.
 

Болезнь протекает серьезнее и агрессивное, чем в прошлом году. Пациенты стали моложе. К сожалению, те, которые лежат в нашем отделении, не прошли вакцинацию", - отметил глава отделения интенсивной терапии городской больницы в Ровно Валентин Королюк.

 
Между тем в Австрии правительство подумывает ограничить непривитых граждан, если число людей, лежащих в реанимации с коронавирусом, достигнет 600 человек. По словам нового канцлера Александера Шалленберга, в этом случае у непривитых граждан должны быть особые причины для того, чтобы выйти из дома.
 

Мы все еще не преодолели пандемию. У нас начинается пандемия невакцинированных", - отметил он.

 
Уровень заболеваемости растет и в Германии, хотя далеко не такими темпами, как в Восточной Европе. В субботу число инфицированных коронавирусом превысило 100 человек на 100 тыс. населения, в то время как в Швеции показатель составляет 80. Это рекордные цифры с мая, и, как предполагается, в ближайшие недели они продолжат расти.

 

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Нужно быть готовыми к новым пандемиям с учетом прошлых ошибок - генсек ООН

26.10.2021, 19:03 973
НЬЮ-ЙОРК. 26 ОКТЯБРЯ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает необходимым подготовиться к новым пандемиям, чтобы не повторить ошибок, которые были допущены при нынешней пандемии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно сообщению в твиттере, которое генсек опубликовал сегодня, COVID-19 - не последняя пандемия, с которой мы столкнемся, но она может стать последней, в которой мы потерпели неудачу.
 
По мнению Антониу Гутерриш, нам нужна современная финансируемая система подготовки к пандемиям, которая может предотвратить повторение ошибок, совершенных в мире при столкновении с нынешней пандемией.

 

Цой рассказал, во сколько казахстанцам обойдется платная вакцина от КВИ

26.10.2021, 11:44 154873
Цой рассказал, во сколько казахстанцам обойдется платная вакцина от КВИ
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой рассказал, сколько может стоить платная вакцина от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Алексея Цоя, цены на платные вакцины будут зависеть от их закупочных цен в коммерческом сегменте.
 

В целом вакцины недорогие. Если мы смотрим, допустим, по другим вакцинам, они колеблются в различных пределах - от двух до пяти тысяч тенге", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов.

 
Он отметил, что основные дистрибьюторы проинформированы и должны проработать вопрос, чтобы со следующего года завести дополнительный пул вакцин, который был бы доступен на рынке. 
 
Цой также рассказал, что министерство ограничено конфиденциальностью касательно поставки вакцины Pfizer.
 

Я думаю, в ближайшее время мы, наверное, выйдем на брифинг с Pfizer и попросим, чтобы они рассказали, потому что все скреплено контрактом, имеются определенные требования", - пояснил глава Минздрава.

 

Мамин поручил усилить эпидконтроль на госгранице из-за роста заболеваемости COVID-19 в России

26.10.2021, 10:18 163810
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - В связи с осложнением санитарно-эпидемиологической ситуации в соседних странах глава правительства Республики Казахстан Аскар Мамин поручил Министерству здравоохранения усилить эпидемиологический контроль на государственной границе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Акимам регионов, особенно приграничных, поручено обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, мониторинг уровня заболеваемости и принятие оперативных мер, а также активизировать работу мониторинговых групп, сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 
 
Акимам Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областей и Нур-Султана поручено повысить темпы вакцинации против коронавируса. Министерствам здравоохранения, информации и общественного развития дано поручение продолжить разъяснительную работу с населением о важности вакцинации и ревакцинации, что единственный путь к сохранению здоровья - это получение прививки от коронавируса.
 
 

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