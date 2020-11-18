Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области находятся в красной зоне по коронавирусу

Нур-Султан. 17 ноября. Kazakhstan Today - Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК рассказала об уровне заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионах, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день в красной зоне Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области. В жёлтой зоне Нур-Султан, Алматы, Костанайская и Павлодарская области. В зелёной зоне остальные регионы", - сказала Есмагамбетова.

Она отметила, что нахождение регионов в той или иной зоне меняется ежедневно, потому что зависит от нескольких показателей.

Это число R. Оно показывает, сколько людей может заразиться от 1 больного, и заболеваемость в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения. Эти два показателя мониторятся ежедневно, поэтому переход из одной зоны в другую может происходить ежедневно", - уточнила председатель комитета.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства