Восточно-Казахстанскую область закрывают на карантин

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 1 АПРЕЛЯ - Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области подписал постановление "О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 19 февраля 2021 года №4", согласно которому запрещается въезд и выезд с территории области, за исключением определенной категории граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Запретить въезд/выезд граждан на/с территорию(-и) области, кроме лиц, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению, при предъявлении подтверждающих документов", - говорится в постановлении.

В исключительных случаях, разрешения на выезд и въезд через санитарные посты отдельным категориям лиц, за исключением указанных в постановлении категорий, могут быть выданы по решению местного исполнительного органа города/района.

Акимам городов Семея, Курчатова, Бескарагайского, Бородулихинского, Шемонаихинского, Урджарского, Зайсанского районов, управлению здравоохранения ВКО, департаменту госдоходов ВКО, департаменту полиции ВКО, управлениям санитарно-эпидемиологического контроля городов и районов предписано обеспечить работу:

- 3 санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах Восточно-Казахстанской области со стороны Алматинской области;

- 3 санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах Восточно-Казахстанской области со стороны Карагандинской и Павлодарской областей;

- 4 санитарных постов на автопереходах через Государственную границу Республики Казахстан в пунктах пропуска "Ауыл", "Уба", "Бахты", "Майкапчагай" (Шемонаихинский, Бородулихинский, Урджарский, Зайсанский районы - по 1 единице).

Лицам, прибывающим из зоны высокого риска ("красной" зоны), при пересечении санитарных постов обязательно наличие справки об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 с даты выдачи результата которой на момент въезда прошло не более трех суток (72 часов).

Исключение вводится для детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих.

Постановление вступает в силу с 2 апреля 2021 года.

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