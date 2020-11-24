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ВОЗ допускает возможность третьей волны COVID-19 в Европе

23.11.2020 9991
ВОЗ допускает возможность третьей волны COVID-19 в Европе
Нур-Султан. 23 ноября. Kazakhstan Today - Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможности третьей волны коронавируса в Европе в 2021 году, передает Kazakhstan Today.
 
Европейским странам необходимо взять вирус под контроль, заявили в организации.
 
Европа может столкнуться с третьей волной пандемии коронавирусной инфекции в начале 2021 года, заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро.
 

Они пропустили создание необходимой инфраструктуры в летние месяцы после того, как взяли под контроль первую волну. Теперь у нас есть вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру, у нас будет третья волна в начале следующего года", - сказал Дэвид Набарро.

 
По его словам, Европе есть чему поучиться у азиатских стран.
 

На вирус нужно реагировать быстро и решительно. Особенно в начале, когда вирус всё ещё очень медленно распространяется в разных сообществах. Если вы отреагируете нерешительно, проблема очень быстро станет ещё больше", - отметил спецпосланник ВОЗ.

 
В странах Европы каждый день растёт число заражённых коронавирусом. В мире общее количество инфицированных приближается к 59 млн человек, сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.
 

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