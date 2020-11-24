ВОЗ допускает возможность третьей волны COVID-19 в Европе

Европейским странам необходимо взять вирус под контроль, заявили в организации.
Европа может столкнуться с третьей волной пандемии коронавирусной инфекции в начале 2021 года, заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро.
Они пропустили создание необходимой инфраструктуры в летние месяцы после того, как взяли под контроль первую волну. Теперь у нас есть вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру, у нас будет третья волна в начале следующего года", - сказал Дэвид Набарро.
По его словам, Европе есть чему поучиться у азиатских стран.
На вирус нужно реагировать быстро и решительно. Особенно в начале, когда вирус всё ещё очень медленно распространяется в разных сообществах. Если вы отреагируете нерешительно, проблема очень быстро станет ещё больше", - отметил спецпосланник ВОЗ.
В странах Европы каждый день растёт число заражённых коронавирусом. В мире общее количество инфицированных приближается к 59 млн человек, сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.
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