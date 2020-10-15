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ВОЗ допустила к клиническим исследованиям казахстанскую вакцину от COVID-19

14.10.2020 8911
ВОЗ допустила к клиническим исследованиям казахстанскую вакцину от COVID-19
Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - Всемирная организация здравоохранения официально допустила казахстанскую вакцину от коронавирусной инфекции к клиническим исследованиям, передает Kazakhstan Today.
 

Всемирная организация здравоохранения официально допустила казахстанскую вакцину к клиническим исследованиям. С целью оценки безопасности и эффективности вакцины 17 сентября получено разрешение на проведение I фазы клинических исследований на базе Национального научного центра фтизиопульмонологии. 17 ноября завершатся клинические исследования II фазы, а III фаза продлится до конца апреля 2021 года", - сообщил министр здравоохранения Алексей Цой на брифинге в СЦК

 
Для обеспечения потребности страны в вакцине против CОVID-19 Минздрав уже определил группы риска, подлежащие вакцинации: это лица с хроническими заболеваниями старше 60 лет, медицинские работники, педагоги. Предварительное количество подлежащих вакцинации по республике составляет 2,8 млн человек, или 15% от всего населения. При этом потребуется 5,6 млн доз вакцины.
 

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