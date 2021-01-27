ВОЗ доставила в Казахстан гуманитарную помощь Евросоюза для защиты медработников от COVID-19

Алматы. 26 января. Kazakhstan Today - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) доставила в Казахстан гуманитарную помощь Европейского Союза (ЕС), передает Kazakhstan Today.

На этой неделе в рамках мер по поддержке правительства Казахстана в борьбе с пандемией COVID-19, в Алматы поступило 8317 килограммов груза с медицинскими масками, халатами и изделиями для лабораторных исследований. Груз будет направлен в СК "Фармация" для дальнейшего распределения в медицинские организации страны по приоритетности и необходимости.

В это нелегкое время чрезвычайно важно проявлять солидарность и оказывать поддержку медицинским работникам во всех странах. Мы в очередной раз выражаем благодарность Европейскому союзу как крупнейшему донору гуманитарной помощи за обеспечение поставок медицинских изделий в Республику Казахстан. Здоровье казахстанских медицинских работников на передовой в приоритете", - сказала руководитель Странового офиса ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль.

Гуманитарный груз, который мы доставили в Казахстан благодаря нашему партнерству с ВОЗ, - это часть глобальной программы помощи, которую Европейский союз предоставляет Казахстану для борьбы с пандемией. Я уверен, что только благодаря взаимопомощи, открытости и эффективному международному сотрудничеству мы сможем не только преодолеть этот кризис, но и сумеем предотвратить подобного рода угрозы в системе общественного здравоохранения в будущем", - сказал посол Европейского союза в Казахстане Свен-Олов Карлссон.

Данная поставка является частью от общего запланированного объема гуманитарной помощи. В июле 2020 года Европейский союз запустил всеобъемлющий пакет солидарной помощи "COVID-19 в странах Центральной Азии: меры реагирования на кризис" (CACCR) с бюджетом в 3 млн евро (1,4 млрд тенге), направленный на обеспечение потребностей стран Центральной Азии, где основное внимание уделяется Казахстану.

В рамках программы CACCR оказывается поддержка в смягчении последствий нынешней вспышки пандемии COVID-19. Также программа способствует обеспечению долгосрочной устойчивости национальной системы здравоохранения через наращивание потенциала реагирования на аналогичные угрозы здоровью населения в случае появления таковых в будущем.

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