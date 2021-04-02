ВОЗ: Медленное внедрение вакцины продлевает пандемию

КОПЕНГАГЕН. 1 АПРЕЛЯ - Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения опубликовало заявление, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По мере того как проблемы, вызывающие обеспокоенность, продолжают распространяться и нагрузка на больницы растет, религиозные праздники приводят к увеличению мобильности. Ускорение вакцинации имеет решающее значение, поскольку новые случаи заболевания в Европейском регионе ВОЗ увеличиваются во всех возрастных группах, кроме одной", - говорится в сообщении Европейского регионального бюро ВОЗ.

Отмечается, что на прошлой неделе наблюдался рост передачи COVID-19 в большинстве стран Европейского региона ВОЗ: 1,6 млн новых случаев и около 24 000 смертей. Регион остается вторым по величине SARS-CoV-2 среди всех регионов мира: общее число смертей быстро приближается к 1 миллиону, а общее число случаев заболевания почти превышает 45 миллионов.

Всего 5 недель назад еженедельное количество новых случаев в Европе упало до менее 1 млн, но сейчас ситуация в регионе вызывает большее беспокойство, чем мы видели за несколько месяцев. Есть риски, связанные с повышенной мобильностью и собраниями во время религиозных праздников. Многие страны вводят новые меры, которые необходимы, и каждый должен следовать в максимально возможной степени", - сказала региональный директор по чрезвычайным ситуациям Европейского регионального бюро ВОЗ Дорит Ницан.

По данным пресс-службы, британский штамм коронавируса сейчас преобладает в европейском регионе. Поскольку этот вариант вируса распространяется быстрее и может увеличить количество госпитализированных, требуются дополнительные действия.

На европейском региональном уровне новые случаи увеличиваются во всех возрастных группах, за исключением людей 80 лет и старше. Только в этой наиболее уязвимой группе населения с начала 2021 года наблюдается неуклонное снижение случаев заболевания и снижение доли смертей от COVID-19, что отражает ранние признаки воздействия вакцинации", - говорится в сообщении.

Новые данные Службы общественного здравоохранения Англии показывают, что с момента начала вакцинации в декабре 2020 года вакцины против COVID-19 спасли, по крайней мере, более 6000 людей старше 70 лет.

Вакцины - это наш лучший выход из этой пандемии. Они не только работают, но и очень эффективно предотвращают заражение. Однако внедрение этих вакцин происходит недопустимо медленно. И пока охват остается низким, нам необходимо применять те же меры общественного здравоохранения и социальной защиты, которые мы применяли в прошлом, чтобы компенсировать задержку графика. Позвольте мне внести ясность: мы должны ускорить этот процесс, наращивая производство, снижая барьеры для введения вакцин и используя все имеющиеся у нас на складе флаконы", - сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Hans Henri P. Kluge.

По его информации, на сегодняшний день только 10% всего населения европейского региона получили 1 дозу вакцины, а 4% прошли полную вакцинацию.

Риск продолжающейся вакцинации, создающей ложное чувство безопасности как у властей, так и у населения, велик - и это несет в себе опасность", - пояснил Клюге.

Поскольку наибольшее количество новых случаев COVID-19 происходит в группах населения, которые еще не вакцинированы, ВОЗ продолжает призывать к скорейшим действиям по реализации мер общественного здравоохранения и социальных мер на основе эпидемиологических данных и данных системы здравоохранения, в то время как охват вакцинацией продолжает расти.

В общей сложности 27 стран европейского региона находятся под частичной или полной блокировкой по всей стране, а в 21 стране введен комендантский час в ночное время. За последние 2 недели 23 страны ужесточили ограничения, 13 ослабили меры, а еще 9 стран последовали их примеру.

Хотя так называемых локдаунов следует избегать с помощью своевременных и целенаправленных мероприятий общественного здравоохранения, их следует использовать, когда болезнь чрезмерно ограничивает возможности служб здравоохранения по адекватному уходу за пациентами и ускоряет готовность местных и национальных систем общественного здравоохранения, отмечается в сообщении.

Вероятность появления новых вызывающих обеспокоенность штаммов увеличивается с увеличением скорости репликации и распространения вируса, поэтому ограничение передачи с помощью основных мер по борьбе с болезнями имеет решающее значение. И сегодня, в отличие от года назад, у нас есть более совершенные системы тестирования и отслеживания, более быстрый обмен информацией и мы знаем гораздо больше о том, как заботиться о тяжелобольных ", - сказала доктор Ницан.

Расширенное тестирование, изоляция, отслеживание контактов, карантин и генетическое секвенирование являются основными инструментами общественного здравоохранения, которые необходимо использовать и постоянно совершенствовать.

Вакцинация вместе с постоянными мерами общественного здравоохранения и социальной защиты в конечном итоге положит конец пандемии. Для этого требуется расширение производства вакцин и вакцинации, а также постоянное соблюдение мер общественного здравоохранения и социальных мер.

Важнейшим фактором, определяющим, сколько людей заразится и сколько людей умрет в ближайшие недели, является то, что вы, как человек, делаете или не делаете. Мы видели это снова и снова: распространение вируса можно остановить. Поэтому я обращаюсь к правительствам стран региона с тем, что сейчас не время ослаблять меры. Мы не можем позволить себе не обращать внимания на опасность. Мы все принесли жертвы, но мы не можем позволить болезни победить. Мы должны продолжать сдерживать вирус ", - заключил доктор Клюге.









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