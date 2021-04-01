ВОЗ не смогла доказать связь коронавируса с рынком в Ухане

НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не смогли доказать, что рынок морепродуктов в китайском Ухане стал источником первой вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всемирная организация здравоохранения выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. В докладе говорится, что пандемия, скорее всего, не результат утечки из лаборатории. Доклад опубликован на сайте организации.

Содержание документа совпадает с тем, что было обнародовано неофициально днем ранее: в ВОЗ пришли к выводу, что вирус попал к человеку от летучих мышей через других животных. Схожий коронавирус способны подхватить норки, панголины, кролики, енотовидные собаки, домашние кошки, куницы и хорьковые барсуки.

Точно установить, где и когда появился коронавирус SARS-CoV-2, не удалось.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной вирусом нового типа, была впервые зафиксирована в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. К настоящему времени в мире коронавирусом заразились свыше 127,3 миллиона человек, из них более 2,7 миллиона скончались.





Как сообщает " Коммерсант ", бывший госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал публикацию доклада ВОЗ о происхождении коронавируса. Он обвинил главу организации Тедроса Гебрейесуса в сотрудничестве с председателем КНР Си Цзиньпином и в сокрытии фактов передачи вируса.

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