ВОЗ объединила данные по коронавирусу в Казахстане

Нур-Султан. 8 августа. Kazakhstan Today - Всемирная организация здравоохранения признала пневмонии с отрицательным ПЦР-анализом в Казахстане случаями коронавируса и объединила статистику на своем сайте, передает Kazakhstan Today.

Теперь на сайте ВОЗ случаи заражения коронавирусом и случаи пневмонии неуточненной этиологии при клинических признаках коронавирусной инфекции и отрицательном ПЦР-тесте отображаются единой цифрой.

Данные за последние сутки пока не вошли в обновленную таблицу, и на сайте организации сообщается, что в Казахстане зафиксировано 105,5 тыс. случаев заражения.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за сутки выявили 907 зараженных коронавирусом и 1102 больных COVID-подобной пневмонией. Общее число составляет 109 939 случаев.

По данным ВОЗ, за неделю в стране от коронавируса умерло 316 человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства