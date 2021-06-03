ВОЗ одобрила еще одну китайскую вакцину от COVID-19

АЛМАТЫ. 2 ИЮНЯ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного применения китайскую вакцину от COVID-19 Sinovac-CoronaVac, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В заявлении пресс-службы организации говорится, что Sinovac-CoronaVac "соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и производства", пишет РИА "Новости"

Одобрение ВОЗ является обязательным условием для распространения вакцин в рамках программы COVAX, а также для международных закупок.

Ранее ВОЗ одобрила китайскую вакцину Sinopharm для экстренного использования.

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