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ВОЗ одобрила еще одну китайскую вакцину от COVID-19

02.06.2021 12529
АЛМАТЫ. 2 ИЮНЯ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного применения китайскую вакцину от COVID-19 Sinovac-CoronaVac, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В заявлении пресс-службы организации говорится, что Sinovac-CoronaVac "соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и производства", пишет РИА "Новости".
 
Одобрение ВОЗ является обязательным условием для распространения вакцин в рамках программы COVAX, а также для международных закупок.
 
Ранее ВОЗ одобрила китайскую вакцину Sinopharm для экстренного использования.
 

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