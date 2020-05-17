ВОЗ оценила борьбу Казахстана с коронавирусом

Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - Глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Казахстане Кэролайн Кларинваль дала оценку борьбе страны с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Кэролайн Кларинваль отметила, что меры, предпринятые казахстанским правительством, не позволили вспышке COVID-19 охватить всё население. Ключевую роль, по её словам, сыграли введённые в республике ограничения, сообщает телеканал "Хабар"

Карантин в городах заметно помог уменьшить количество контактов между людьми и тем самым снизить риск заражения. Однако, несмотря на то, что эпидситуация в сравнении с другими странами улучшилась, представитель ВОЗ призвала казахстанцев быть ответственными и следить за гигиеной. Вирус никуда не делся, и возможна вторая волна заболевания.

Казахстан приложил немало усилий в борьбе с COVID-19. Они были направлены на то, чтобы кривая эпидемии оставалась как можно ниже. Мы хотим сохранить этот показатель. Хорошая новость заключается в том, что выздоровевших сейчас больше, чем новых инфицированных", - отметила Кэролайн Кларинваль.

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