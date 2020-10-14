ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19

Идея о достижении коллективного иммунитета к COVID-19, основанная на беспрепятственном распространении коронавируса противоречит этике и научному подходу. Такое мнение высказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве, сообщает РИА "Новости".
Еще никогда в истории коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии борьбы со вспышкой заболевания, не говоря уже о пандемии", - заявил глава ВОЗ.
Гебрейесус отметил, что концепция коллективного иммунитета, согласно которой распространение заболевания прекращается при достаточно большой доле населения с иммунитетом, основана на массовой вакцинации, а не на свободной циркуляции вируса среди людей.
Специалист обратил внимание на недостаток информации у врачей об иммунитете к коронавирусной инфекции. В частности, пока неизвестно, как долго сохраняется невосприимчивость к возбудителю COVID-19 у переболевшего человека. Глава ВОЗ утверждает, что многие страны по-прежнему далеки до достижения уровня коллективного иммунитета.
Гебрейесус также призвал не забывать, что долгосрочные последствия COVID-19 для организма пока не изучены до конца.
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил сомнение, что коллективный иммунитет к коронавирусу может появиться из-за того, что люди массово переболеют.
Как рассказал и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов, коллективный иммунитет к COVID-19 может сформироваться у россиян к осени 2021 года за счет вакцинации, а также естественного течения заболевания.
Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, число инфицированных превысило 37 миллионов, более миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США - 7,5 миллиона человек.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболели 37,5 миллиона человек, более миллиона умерли, 26 миллионов пациентов вылечились.
Напомним, по состоянию на 23.59 12 октября 2020 года в Казахстане выявлен 108 901 заболевший коронавирусом.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства