Москва. 13 октября. Kazakhstan Today - ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Идея о достижении коллективного иммунитета к COVID-19, основанная на беспрепятственном распространении коронавируса противоречит этике и научному подходу. Такое мнение высказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве, сообщает РИА " Новости ".

Еще никогда в истории коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии борьбы со вспышкой заболевания, не говоря уже о пандемии", - заявил глава ВОЗ.

Гебрейесус отметил, что концепция коллективного иммунитета, согласно которой распространение заболевания прекращается при достаточно большой доле населения с иммунитетом, основана на массовой вакцинации, а не на свободной циркуляции вируса среди людей.

Специалист обратил внимание на недостаток информации у врачей об иммунитете к коронавирусной инфекции. В частности, пока неизвестно, как долго сохраняется невосприимчивость к возбудителю COVID-19 у переболевшего человека. Глава ВОЗ утверждает, что многие страны по-прежнему далеки до достижения уровня коллективного иммунитета.

Гебрейесус также призвал не забывать, что долгосрочные последствия COVID-19 для организма пока не изучены до конца.





Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил сомнение, что коллективный иммунитет к коронавирусу может появиться из-за того, что люди массово переболеют.

Как рассказал и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов, коллективный иммунитет к COVID-19 может сформироваться у россиян к осени 2021 года за счет вакцинации, а также естественного течения заболевания.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, число инфицированных превысило 37 миллионов, более миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США - 7,5 миллиона человек.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболели 37,5 миллиона человек, более миллиона умерли, 26 миллионов пациентов вылечились.





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