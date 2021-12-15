ВОЗ прогнозирует рост числа госпитализаций и смертей из-за штамма Омикрон

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Как сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе организации, более подробные данные о тяжести нового штамма могут появиться в ближайшие недели: должно пройти время между инфицированием и последствиями.
Многие страны все еще не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей, поэтому информацию о смертях, вызванных конкретным вариантом, может быть трудно представить точно", - считают в ВОЗ.
Ранее Великобритания сообщила о первом летальном исходе от Омикрона.
Новый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
Из технической информации ВОЗ следует, что новый штамм коронавируса Омикрон может быть менее уязвимым для вакцин, но его опасность ниже, чем у Дельты.
Вакцина консорциума в составе компаний Pfizer и BioNTech показала в 32 раза меньшую эффективность против Омикрон-штамма по сравнению с первоначальным вариантом коронавируса.
Штамм коронавируса Омикрон может в два-три раза быстрее вызывать пневмонию в сравнении с ранее известными вариантами SARS-CoV-2. Об этом заявил доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.
Ранее сообщалось, что Казахстан ввел ограничения на въезд из ряда стран и приостановил авиасообщение с Египтом в связи с угрозой распространения нового штамма.