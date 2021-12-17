ВОЗ сообщает о крайне быстром распространении Омикрон-штамма

НУР-СУЛТАН. 17 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 16 декабря 2021 года в Казахстане подтвержден 981 981 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 97,

в городе Алматы - 32,

в городе Шымкенте - 1,

в Акмолинской области - 58,

в Алматинской области - 8,

в Атырауской области - 4,

в ВКО - 20,

в Жамбылской области - 5,

в ЗКО - 12,

в Карагандинской области - 112,

в Костанайской области - 54,

в Кызылординской области - 5,

в Мангистауской области - 1,

в Павлодарской области - 64,

в СКО - 69,

в Туркестанской области - 4.

В Казахстане за сутки 577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 951 686 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 17 декабря лечение от КВИ продолжают получать 20 002 человека (17 392 КВИ+ и 2 610 КВИ-), из них: в стационарах 3468 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 534.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 281 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 81, на аппарате ИВЛ - 63.





С 13 марта 2020 года по 16 декабря 2021 года зарегистрировано 12 903 летальных случаев от коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. 13 декабря от КВИ+ скончались 10 человек.

15 декабря 2021 года зафиксировано 59 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода, 112 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 616, летальных случаев - 5195, выздоровевших - 75 811.





В "желтой" зоне: Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

На 16 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 888 767 человека, вторым - 8 345 536.

Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 161 397, беременные женщины - 12 120, кормящие женщины - 29 704. Второй дозой: подростки - 23 953, беременные женщины - 2331, кормящие женщины - 5523.