ВОЗ сообщает о крайне быстром распространении Омикрон-штамма

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Об этом в эфире телеканала Sky News рассказал специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро, сообщает РБК.
У нас в ВОЗ есть достаточно информации, очень ясно демонстрирующей, что этот (вариант коронавируса) распространяется крайне быстро, удваивая количество случаев каждые два-три дня <...> Это значит, что ситуация будет в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две недели", - рассказал он.
В случае, если подтвердится меньшая летальность нового варианта инфекции, количество заболевших "потрясет" систему здравоохранения Великобритании. (Ситуация) станет экстремально серьезной в течение двух недель, а возможно, раньше", - предупредил Набарро.
Он отметил, что число новых случаев растет как в Великобритании, так и в остальной Европе, и во всем мире.
Ранее, 14 декабря, в ВОЗ сообщили об ожидании роста числа госпитализаций и смертей из-за распространения нового штамма.
Российский вирусолог Петр Чумаков считает, что штамм Омикрон был создан искусственно с целью закончить пандемию.
Также сообщалось, что Омикрон-штамм размножается в бронхах в 70 раз быстрее Дельты. Специалисты также допускают возможность одновременного заражения штаммами Дельта и Омикрон. При этом, по мнению ученых, одновременное заражение может привести к появлению нового вида вируса.
Также сообщалось, что российские ученые из Центра имени Гамалеи создали модификацию "Спутника V" под штамм Омикрон.