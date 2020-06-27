ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

Алматы. 26 июня. Kazakhstan Today - В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает Kazakhstan Today.

Число новых случаев заболевания увеличилось в 30 странах за две недели, пишет " КоммерсантЪ ".

На прошлой неделе в Европе впервые за несколько месяцев наблюдалось увеличение числа еженедельных случаев заболевания. За последние две недели в 30 странах увеличилось число новых случаев заболевания", - сказал господин Клюге журналистам.

По словам Ханса Клюге, в 11 из этих стран ускоренная передача инфекции привела к очень значительному возрождению инфекции, которое, если его не остановить, "снова подтолкнет системы здравоохранения к краю пропасти в Европе".

Как сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус, организация ожидает 10 млн заразившихся коронавирусом и 500 000 тыс. погибших к следующей неделе.

Напомним, 22 июня в ВОЗ заявили о рекордном числе выявленных случаев COVID-19 в мире - за сутки подтвердилось больше 180 тыс. случаев заражения. На этом фоне возобновились разговоры о вероятности второй волны коронавируса.

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