ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

Число новых случаев заболевания увеличилось в 30 странах за две недели, пишет "КоммерсантЪ".
На прошлой неделе в Европе впервые за несколько месяцев наблюдалось увеличение числа еженедельных случаев заболевания. За последние две недели в 30 странах увеличилось число новых случаев заболевания", - сказал господин Клюге журналистам.
По словам Ханса Клюге, в 11 из этих стран ускоренная передача инфекции привела к очень значительному возрождению инфекции, которое, если его не остановить, "снова подтолкнет системы здравоохранения к краю пропасти в Европе".
Как сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус, организация ожидает 10 млн заразившихся коронавирусом и 500 000 тыс. погибших к следующей неделе.
Напомним, 22 июня в ВОЗ заявили о рекордном числе выявленных случаев COVID-19 в мире - за сутки подтвердилось больше 180 тыс. случаев заражения. На этом фоне возобновились разговоры о вероятности второй волны коронавируса.
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