ВОЗ: в Европе количество случаев заражения КВИ выросло в три раза

Цюрих. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Количество случаев заражения коронавирусом в Европе с начала сентября выросло в три раза.
Как мы и прогнозировали, осенний всплеск заболеваемости привел к тому, что с начала сентября число случаев заболевания в регионе утроилось. На второй неделе октября на Европейский регион пришлось почти 60% новых случаев заболевания в мире и 42% новых смертей в мире", - заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.
По последним данным, в Европе зарегистрировано свыше 260 млн случаев коронавируса и 2,1 млн летальных исходов, всего было введено более 1,6 млрд доз вакцины, сообщает РИА Новости.
Глава бюро ВОЗ также подчеркнул, что одновременная циркуляция гриппа и COVID-19 представляет особую угрозу для пожилых, людей с ослабленных иммунитетом, беременных женщин и новорожденных.
Клюге подчеркнул, что вакцинация остается наиболее эффективным инструментом в борьбе с распространением гриппа и коронавируса.
Напомним, в Казахстане за минувшие сутки выявлен 21 случай заражения КВИ. На 24 октября лечение от КВИ продолжают получать 944 человека (КВИ 780+ и 164 КВИ-), из них в стационарах находятся 97 пациентов, на амбулаторном лечении - 847 пациентов.