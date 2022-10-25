ВОЗ: в Европе количество случаев заражения КВИ выросло в три раза

Берлин. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Группа из трех немецких ученых утверждает, что нашла доказательства лабораторного происхождения коронавируса.

Согласно анализу, он на 99,9% - искусственная копия естественного вируса, сообщает РИА Новости

В сочетании с другими молекулярными уликами наши результаты показывают, что этот вирус на 99,9% является искусственной, вероятно, манипулированной копией естественного вируса", - заявил один из авторов исследования Валентин Бруттель.

Ученые утверждают, что таким образом нашли доказательства лабораторного возникновения вируса. Они опубликовали выводы в виде препринта, который еще не прошел процесс научного рецензирования.

Как пояснил ученый, методы, которые, предположительно, использовались при создании SARS-CoV-2, также применяются в очень похожей форме отдельными лабораториями для производства синтетических вирусов. По словам Бруттеля, он также использует эти методы в своей повседневной работе, но для разработки "совершенно безвредных" препаратов на основе белка для лечения аутоиммунных заболеваний.

По словам ученых, они обнаружили в геноме SARS-CoV-2 своего рода "отпечаток пальца". Это регулярно повторяющийся паттерн в геноме вируса, пояснил Бруттель. По его словам, лаборатории, занимающиеся генетической модификацией РНК-вирусов, таких как SARS-CoV-2, сначала собирают генетический материал из отдельных строительных блоков ДНК. Вблизи мест соединения этих "строительных блоков" остаются характерные узоры.

Бруттель и его коллеги сравнили геномы известных искусственно созданных и природных вирусов. Как пояснил ученый, в природных места распознавания распределены совершенно случайно, а в искусственно созданных всегда появлялись в определенном образце.

Эта закономерность также обнаружена у SARS-CoV-2, но не у близкородственных вирусов", - пояснил ученый.

Он уточнил, что, согласно предварительным результатам, вероятность того, что естественная эволюция случайно создала этот паттерн, составляет не более одного к ста, а возможно, и гораздо меньше.

Ранее комиссия по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet опубликовала доклад на основе двухлетней работы, в котором заявила, что не исключает его лабораторного происхождения. В связи с обнародованием исследования Всемирная организация здравоохранения сообщила, что продолжает поиск источника происхождения вируса SARS-CoV-2.