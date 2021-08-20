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ВОЗ: Вакцинация защищает от смерти при заражении штаммом Дельта

19.08.2021 6400
ВОЗ: Вакцинация защищает от смерти при заражении штаммом Дельта
Фото: news.myseldon.com
НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Вакцинация способна помочь при заражении Дельта-штаммом коронавируса. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Совершенно точно, что вакцины предотвращают рост числа случаев тяжелого течения заболевания и смертей от варианта Дельта", - цитирует ученого РИА "Новости".

 
При этом Сваминатан добавила, что необходимости в дополнительных дозах вакцины нет.
 
В свою очередь, эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове указала на то, что даже в странах с высоким уровнем вакцинации Дельта циркулирует, скорее, среди непривитых, а также там, где не соблюдаются меры предосторожности.
 
Тем временем глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии РФ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что институт создал специальный вариант вакцины "Спутник V" против индийского штамма коронавируса.
 

В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины", - рассказал он изданию "Интерфакс".

 
Гинцбург, однако, добавил, что пока рано говорить о том, насколько эффективной окажется модификация. 
 

Все начали делать вакцину на основе последовательности Дельта-штамма, а будет ли она лучше уже существующих препаратов против Дельта-штамма, априори никто сказать не может", - пояснил он.

 
Дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2 - один из вариантов возбудителя COVID-19. Он впервые был обнаружен и описан в Индии. Вариант отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека.
 

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