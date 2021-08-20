ВОЗ: Вакцинация защищает от смерти при заражении штаммом Дельта

Фото: news.myseldon.com

НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Вакцинация способна помочь при заражении Дельта-штаммом коронавируса. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Совершенно точно, что вакцины предотвращают рост числа случаев тяжелого течения заболевания и смертей от варианта Дельта", - цитирует ученого РИА "Новости" .

При этом Сваминатан добавила, что необходимости в дополнительных дозах вакцины нет.

В свою очередь, эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове указала на то, что даже в странах с высоким уровнем вакцинации Дельта циркулирует, скорее, среди непривитых, а также там, где не соблюдаются меры предосторожности.

Тем временем глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии РФ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что институт создал специальный вариант вакцины "Спутник V" против индийского штамма коронавируса.

В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины", - рассказал он изданию " Интерфакс" .

Гинцбург, однако, добавил, что пока рано говорить о том, насколько эффективной окажется модификация.

Все начали делать вакцину на основе последовательности Дельта-штамма, а будет ли она лучше уже существующих препаратов против Дельта-штамма, априори никто сказать не может", - пояснил он.

Дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2 - один из вариантов возбудителя COVID-19. Он впервые был обнаружен и описан в Индии. Вариант отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства