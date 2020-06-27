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ВОЗ внесла Казахстан в число стран с ускоренным распространением COVID-19

26.06.2020, 11:58 9019
ВОЗ внесла Казахстан в число стран с ускоренным распространением COVID-19
Фото: voz_24smi.org
Алматы. 26 июня. Kazakhstan Today - Всемирная организация здравоохранения внесла Казахстан в число стран с ускоренным распространением COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 
По данным ВОЗ, число заболевших Covid-19 вновь начало расти после снятия карантинных мер в 11 странах Европы и бывшего СССР, в том числе в Молдове, Украине, Армении, Азербайджане, Казахстане и Кыргызстане, пишет Русская служба Би-би-си.
 
Региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге заявил, что в 30 странах был зафиксирован рост числа новых случаев заражений за последние две недели.
 

В 11 из этих стран рост числа заражений привел к существенному возобновлению (пандемии). Если ничего не предпринимать, то системы здравоохранения в Европе вновь будут перегружены", - сказал он.

 
Напомним, что в Казахстане на сегодняшний день коронавирус выявлен у 19 750 человек (с симптомами). 12 220 человек выздоровели, 147 скончались.
 

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