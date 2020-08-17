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ВОЗ зафиксировала новый суточный рекорд заражений COVID-19

16.08.2020, 09:29 167401
ВОЗ зафиксировала новый суточный рекорд заражений COVID-19
Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - Всемирная организация здравоохранения зафиксировала за последние 24 часа почти 300 тысяч новых заражений, что является рекордным суточным приростом с начала пандемии, передает Kazakhstan Today.
 
Об этом Всемирная организация здравоохранения сообщила вечером в субботу, 15 августа. Согласно данным экспертов, значительное число заражений просто не фиксируется статистикой. Существуют страны, в которых даже не делают тестов.
 
По данным ВОЗ, за 24 часа было зафиксировано 294 тысячи новых случаев заражения, что на 2 тысячи превышает предыдущий рекорд, поставленный 31 июля. Наиболее пострадавшие страны в абсолютных числах - США, Бразилия и Индия. С начала пандемии зафиксировано более 21 миллиона случаев заражения. Число смертей превышает 755 тысяч.
 
 

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