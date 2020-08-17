ВОЗ зафиксировала новый суточный рекорд заражений COVID-19

Об этом Всемирная организация здравоохранения сообщила вечером в субботу, 15 августа. Согласно данным экспертов, значительное число заражений просто не фиксируется статистикой. Существуют страны, в которых даже не делают тестов.
По данным ВОЗ, за 24 часа было зафиксировано 294 тысячи новых случаев заражения, что на 2 тысячи превышает предыдущий рекорд, поставленный 31 июля. Наиболее пострадавшие страны в абсолютных числах - США, Бразилия и Индия. С начала пандемии зафиксировано более 21 миллиона случаев заражения. Число смертей превышает 755 тысяч.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за истекшие сутки было выявлено 409 заболевших.
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