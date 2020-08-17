ВОЗ зафиксировала новый суточный рекорд заражений COVID-19

Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - Всемирная организация здравоохранения зафиксировала за последние 24 часа почти 300 тысяч новых заражений, что является рекордным суточным приростом с начала пандемии, передает Kazakhstan Today.

Об этом Всемирная организация здравоохранения сообщила вечером в субботу, 15 августа. Согласно данным экспертов, значительное число заражений просто не фиксируется статистикой. Существуют страны, в которых даже не делают тестов.

По данным ВОЗ, за 24 часа было зафиксировано 294 тысячи новых случаев заражения, что на 2 тысячи превышает предыдущий рекорд, поставленный 31 июля. Наиболее пострадавшие страны в абсолютных числах - США, Бразилия и Индия. С начала пандемии зафиксировано более 21 миллиона случаев заражения. Число смертей превышает 755 тысяч.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства