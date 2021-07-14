ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

АЛМАТЫ. 12 ИЮЛЯ - Заболеваемость COVID-19 в мире растет четвертую неделю подряд, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге, передает KAZKAHSTAN TODAY.

Кроме того, после десяти недель спада также выросла смертность", - добавил он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что сейчас мир переживает обострение ситуации с коронавирусной инфекцией, пишет РИА "Новости"

Это несет еще большую угрозу для человеческих жизней <…> и мировой экономики", - отметил Гебрейесус.

Также он признался, что наибольшую обеспокоенность у медиков вызывают регионы, столкнувшиеся с дефицитом вакцин.

Как отметила на брифинге старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, среди полностью привитых также наблюдаются случаи повторного заражения штаммом "дельта", но при этом болезнь протекает в легкой форме или без симптомов.

Да, поступают сообщения о случаях повторного заражения вариантом "дельта". Но большая часть случаев болезнь протекает в легкой форме или без симптомов. И если посмотреть на исследования среди привитого и непривитого населения, на госпитализации и смерти, то явно, что госпитализаций больше среди непривитых людей. И мы видим это в США, где в менее вакцинированных штатах растут госпитализации", - сказала она.

Эксперт подчеркнула, что вакцины не защищают от заражений на все 100%, но значительно снижают шансы на тяжелую форму болезни или даже смерть от COVID-19.

Вариант коронавируса B.1.617 впервые выявили в Индии в октябре 2020 года, а позднее обнаружили три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 (дельта) и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке. По предварительным данным, эта разновидность отличается повышенной заразностью.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что на долю дельты пришлось около 66% всех штаммов, выявленных в России с начала лета.

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