ВОЗ заявила об устойчивости индийского штамма КВИ к антителам

ЖЕНЕВА. 27 АПРЕЛЯ - Мутации индийского варианта SARS-CoV-2 указывают на его большую заразность и устойчивость к антителам как у переболевших, так и привившихся от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным ВОЗ, в Индии обнаружили новые разновидности вируса, включая B.1.617. Это вариант с мутациями E484Q и L452R, который был впервые выявлен в Индии из проб, собранных 1 декабря 2020 года. Изучение данных мутаций продолжается, сообщает РИА Новости

Согласно предварительным результатам исследований, L452R способна повлиять на эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами. E484Q, в свою очередь, может привести к нейтрализации антител. Таким образом, антитела, появившиеся у переболевшего COVID-19 человека, не помогут в борьбе с индийскими мутациями.

При этом новый штамм также обладает высокой способностью инфекционного агента вызывать заболевание или гибель организма, как и варианты из Великобритании, Южной Африки и Бразилии.

В ВОЗ пока не выяснили, что повлияло на мутации вируса в Индии. Одним из факторов могло стать проведение массовых мероприятий, которые усилили его распространение, а также смягчение антиковидных мер в стране.

Напомним, 21 апреля в индийском штате Западная Бенгалия выявлен ещё один новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19. Индийский штамм коронавируса впервые зарегистрирован в Чехии, он обнаружен в городе Градец-Кралове у вернувшейся из Индии студентки.

Ранее сообщалось, что с появлением новых штаммов повысился риск повторных случаев заражения КВИ.

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