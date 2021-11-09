Вправе ли пациенты самостоятельно выбрать препарат для ревакцинации, ответили в УОЗ Алматы

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АЛМАТЫ. 8 НОЯБРЯ - Заместитель директора Центральной городской клинической больницы Управления общественного здоровья города Алматы Эльвира Ибрагимова рассказала, как будет происходить в Алматы ревакцинация от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Эльвиры Ибрагимовой, на сегодняшний день в Алматы зарегистрированы три вакцины, которыми планируют проводить ревакцинацию: российская Спутник V, китайская Vero Cell и отечественная QazVac.

Она отметила, что ревакцинацию в Алматы планируют начать в третьей декаде ноября.

Ревакцинация - это та доза, которую пациент получает после первого и второго компонента вакцинанции. То есть вы получаете первые две дозы, а затем третью - бустерную. Это и есть ревакцинация", - пояснила спикер.

Ибрагимова также проинформировала, что перед получением бустерной дозы вакцины тест на антитела проводиться не будет.

По желанию вы можете сделать это обследование, но результат не будет показанием к медотводу или к непроведению вакцинации", - сказала она, отметив, что уровень антител значения не имеет.

При этом она добавила, что если пациент самостоятельно прошел тест, и уровень антител у него высокий, по желанию ревакцинацию он может пройти позже.

Замглавы ЦГКБ также дала рекомендации по выбору препарата для ревакцинации.

Мы рекомендуем ревакцинироваться другим видом вакцины. На сегодня существует два типа: векторная вакцина ("Спутник V") и инактивированные (все остальные вакцины). Тем людям, которые получили векторную вакцину, рекомендуется спустя 9 месяцев ревакцинироваться инактивированной вакциной. Тем, кто получил инактивированную вакцину - через 6 месяцев привиться векторной "Спутник V"", - пояснила она.

Она объяснила, что ревакцинация необходима, так так с каждым месяцем уровень титр антител в организме снижается.

Мы видим, что штамм вируса циркулирует и мутирует, поэтому, в первую очередь, кому мы рекомендуем сделать ревакцинацию бустерной дозой, так это ослабленным людям. Это пожилым лицам, так как в стационарах мы чаще всего видим людей, старше 65 лет. Также встречаем людей с ослабленным иммунной системой, тех, кто находится на передовой - медицинские работники, силовые структуры, кто больше общается с населением. Данную ревакцинацию могут получить и люди, у которых с момента получения прививки уже прошло 6-9 месяцев", - сказала Ибрагимова.

Специалист отметила, что после получения бустерной дозы возможны такие же последствия, как и после получения первых двух компонентов вакцины - боль в месте инъекции, повышение температуры.

Противопоказания будут те же. Перед ревакцинацией обязательно проведут осмотр, посмотрят, насколько организм готов получить эту дозу. Всё будет так же. Если нет никаких отклонений или медицинский отводов, то вам проведут ревакцинацию", - разъяснила спикер.

Ибрагимова также проинфомировала когда пациенту надлежит пройти ревакцинацию, если он перенес коронавирус.

Человек, который переболел короновирусом после первого компонента, может получить второй компонент через 3-6 месяцев. Это зависит от того, как он болел. Если бессимптомно перенёс, то через 3 месяца, если болезнь проходила тяжело - через полгода. В случае заболевания после получения двух компонентов вакцины, третью человек может получить спустя три месяца", - пояснила она.

Дополнено: По ее словам, ревакцинация в Алматы будет проходить в тех же кабинетах, где проходила вакцинация. Это медицинские и немедицинские учреждения.

Прежде чем провести ревакцинацию, откроют базу данных, увидят, что вы действительно получали первые два компонента. И только после этого будет проходить ревакцинация", - пояснила она.

Согласно информации, в первую очередь ревакцинацию получат те, кто работает с уязвимыми слоями населения и кто получил вакцинацию в феврале. Кроме того, в первую категорию входят пожилые и лица с ослабленной имунной системой.

Любой желающий, кто будет готов, может подойти в поликлинику и получить бустерную дозу", - подчеркнула Ибрагимова.

Она также ответила на вопрос о поставке в Казахстан препарата "Спутник Лайт" и о том как будет проводиться ревакцинация "Спутником V".

Спутник Лайт" - это, если смотреть по составу, вакцина, состоящая из первого компонента "Спутника V". Казахстан "Спутник Лайт" не получил, но у нас есть определённое количество вакцины первого компонента "Спутника V", поэтому мы готовы провести ревакцинацию данной вакциной. Вакцина имеется, как и инактивированная, то есть "QazVac" и "Vero Cel", так и векторная вакцина "Спутник V" первого компонента. "Спутник Лайт" Казахстан не закупал. Есть просто достаточное количество первого компонента "Спутник V", поэтому пока мы будем использовать его", - проинформировала Ибрагимова.