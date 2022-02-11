Врач назвал смертельно опасный синдром Омикрона у детей

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Речь идет об остром ларинготрахеите, при котором возможен отек гортани. Заболевание требует немедленной госпитализации, иначе ребенок может погибнуть, пишет РИА "Новости".
Острый ларинготрахеит развивается чаще всего у мальчиков до пяти лет и может привести к стенозу гортани или крупу. Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, однако теперь растет число таких случаев и при Омикроне", - сказал Токарев.
Специалист предостерег, что если у ребенка на фоне заболевания носогубный треугольник стал белого или синего цвета, возник "лающий" кашель, дыхание участилось, стало шумным и свистящим, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщила, что симптомы Омикрона у детей проявляются, как правило, через пару дней после инфицирования. Чаще всего они переносят заражение в легкой форме, тяжело болезнь протекает у менее чем одного процента, а госпитализируют всего три процента.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Омикрон распространяется быстрее предыдущего Дельта-штамма и становится доминирующим.