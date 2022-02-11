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Врач назвал смертельно опасный синдром Омикрона у детей

10.02.2022, 10:10 13611
Врач назвал смертельно опасный синдром Омикрона у детей
Фото: pixabay.com
МОСКВА. 10 ФЕВРАЛЯ - При заражении штаммом коронавируса Омикрон у детей до пяти лет, в частности мальчиков, может развиться смертельно опасное состояние. Об этом рассказал врач-педиатр Сергей Токарев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Речь идет об остром ларинготрахеите, при котором возможен отек гортани. Заболевание требует немедленной госпитализации, иначе ребенок может погибнуть, пишет РИА "Новости".
 

Острый ларинготрахеит развивается чаще всего у мальчиков до пяти лет и может привести к стенозу гортани или крупу. Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, однако теперь растет число таких случаев и при Омикроне", - сказал Токарев.

 
Специалист предостерег, что если у ребенка на фоне заболевания носогубный треугольник стал белого или синего цвета, возник "лающий" кашель, дыхание участилось, стало шумным и свистящим, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
 
Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщила, что симптомы Омикрона у детей проявляются, как правило, через пару дней после инфицирования. Чаще всего они переносят заражение в легкой форме, тяжело болезнь протекает у менее чем одного процента, а госпитализируют всего три процента. 
 
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Омикрон распространяется быстрее предыдущего Дельта-штамма и становится доминирующим.
 

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Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 2498 новых случаев заболевания коронавирусом

11.02.2022, 08:41 421
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 2498 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 11 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за сутки выявлено 2498 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии - 1 285 669 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 2498 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 217,
 
в городе Алматы - 530,
 
в городе Шымкенте - 28,
 
в Акмолинской области - 210,
 
в Актюбинской области - 66,
 
в Алматинской области - 176,
 
в Атырауской области - 36,
 
в ВКО - 129,
 
в Жамбылской области - 64,
 
в ЗКО - 107,
 
в Карагандинской области - 247,
 
в Костанайской области - 205,
 
в Кызылординской области - 12,
 
в Мангистауской области - 20,
 
в Павлодарской области - 220,
 
в СКО - 222,
 
в Туркестанской области - 9.
 
В Казахстане за сутки 7866 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 205 671 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 10 февраля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 279 559 человек, 2-м компонентом - 8 855 051 человек.
 
На 11 февраля лечение от КВИ продолжают получать 67 776 человек (66 565 КВИ+ и 1 211 КВИ-), из них: в стационарах находится 8149 пациентов, на амбулаторном уровне - 59 627 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 367 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 150 пациентов, на аппарате ИВЛ - 96 пациентов.
 
С 13 марта 2020 года по 10 февраля в РК зарегистрировано 13 433 летальных случая от КВИ+, 9 февраля от КВИ+ скончались 16 человек.
 
9 февраля 2022 года зафиксировано 83 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 79 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 378, летальных случаев - 5303, выздоровевших - 80 864.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области
 
В "желтой" зоне: Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
 

Россия и Казахстан согласовали порядок признания прививок

10.02.2022, 16:41 8886
Россия и Казахстан согласовали порядок признания прививок
Фото: depositphotos.com
МОСКВА. 10 ФЕВРАЛЯ - Министерства здравоохранения Казахстана и России согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации от COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сейчас идет работа по обеспечению защиты данных и врачебной тайны, сказал в интервью РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.
 
По его словам, в конце 2021 года в Караганде стартовало производство российской вакцины "Спутник V", были получены положительные результаты исследования вакцины.
 

На основе имеющегося политического решения министерствами здравоохранения России и Казахстана согласован порядок признания прививочных сертификатов. К работе подключились "цифровые" ведомства с тем, чтобы обеспечить надёжную защиту персональных данных, врачебной тайны и так далее", - сказал Стерник.

 
Напомним, до взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, иностранцы могли сдать в России тест на антитела и при их наличии получить сертификат на полгода.
 

Казахстанские школьники и студенты с 14 февраля будут учиться офлайн

10.02.2022, 16:30 9941
Казахстанские школьники и студенты с 14 февраля будут учиться офлайн
НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление о снятии ограничительных мероприятий в организациях образования, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить с 14 февраля 2022 года обучение в штатном формате организаций образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности", - говорится в постановлении. 

 
Руководителям организаций образования поручено обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. 
 
Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
 
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь

Ранее российский врач-педиатр Сергей Токарев рассказал, что, при заражении штаммом коронавируса Омикрон у детей до пяти лет, в частности мальчиков, может развиться смертельно опасное состояние.  Другой российский врач-терапевт Денис Прокофьев призвал людей не расслабляться из-за легкости течения болезни при штамме коронавируса Омикрон. По его словам, даже у Омикрона есть много долгоиграющих последствий, которые негативно влияют на здоровье человека в длительном периоде.   

 

Частные врачи не обучены протоколам лечения COVID-19 - Муратов

10.02.2022, 16:07 9961
Частные врачи не обучены протоколам лечения COVID-19 - Муратов
НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - Работники частных медицинских организаций не обучены тому, как нужно лечить коронавирус согласно протоколу, сообщил на брифинге в СЦК руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов, передает KAZAKHSTAM TODAY. 
 

Мы провели анализ и опрос среди самих пациентов, как они узнали о своем статусе заболевшего, как ухудшалось их состояния здоровья до момента госпитализации. Многие признаются, что даже не сдавали ПЦР, поняли по симптомам и попросили порекомендовать лекарства своих знакомых, родных людей, кто по профессии врачи. Это и оказалось для них чревато, потому что коронавирус так лечить нельзя! К сожалению, сейчас мы боремся с последствиями того, до чего довело такое назначение моих коллег с частных учреждений", - рассказал Муратов.

 
По его словам, неквалифицированное лечение становится причиной заполняемости реанимационных коек. 
 

Нужно понимать, что эти врачи не полностью компетентны в вопросе лечения КВИ. Наших же врачей мы обучали и продолжаем повышать квалификацию в этом направлении. Лечение "частников" состоят сразу из назначения сильных антибиотиков, каких-то гормональных препаратов, что совершенно противоречит правильному оказания медпомощи", - подчеркнул глава управления. 

 
По его словам, сейчас количество пациентов со средней степенью тяжести заболевания в стационарах снизилось, но уменьшения числа пациентов в крайне тяжелом состоянии не отмечается. 

90% этих людей занимались самолечением и не вакцинированы", - подчеркнул специалист. 

 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки 3329 человек заболели коронавирусом

10.02.2022, 08:29 15201
Сводка эпидситуации в РК: за сутки 3329 человек заболели коронавирусом
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за сутки выявлено 3329 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 283 171 случай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 3329 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 305,
 
в Алматы - 938,
 
в Шымкенте - 37,
 
в Акмолинской области - 250,
 
в Актюбинской области - 60,
 
в Алматинской области - 221,
 
в Атырауской области - 32,
 
в ВКО - 157,
 
в Жамбылской области - 65,
 
в ЗКО - 126,
 
в Карагандинской области - 310,
 
в Костанайской области - 250,
 
в Кызылординской области - 32,
 
в Мангистауской области - 15,
 
в Павлодарской области - 285,
 
в СКО - 236,
 
в Туркестанской области - 10.
 
В Казахстане за сутки 9334 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 197 805, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 10 февраля лечение от КВИ продолжают получать 73 160 человек (71 949 КВИ+ и 1 211 КВИ-), из них: в стационарах - 8509, на амбулаторном уровне - 64 561. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 387, в состоянии крайней степени тяжести - 157, на аппарате ИВЛ - 101.
 
На 9 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 270 790 человек, вторым - 8 844 300.
 
С 13 марта 2020 года по 9 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 417 летальных случаев от КВИ+, 8 февраля скончались 20 человек.
 
9 февраля 2022 года зафиксировано 83 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода, 86 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 295, летальных случаев - 5299, выздоровевших - 80 785.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено более трех тысяч новых случаев заболевания коронавирусом

09.02.2022, 08:36 25806
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено более трех тысяч новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за сутки выявили 3231 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего подтверждено 1 279 842 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 3231 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 359;
 
в Алматы - 964;
 
в Шымкенте - 30;
 
в Акмолинской области -177;
 
в Актюбинской области - 47;
 
в Алматинской области - 202;
 
в Атырауской области - 46;
 
в ВКО - 139;
 
в Жамбылской области - 42;
 
в ЗКО - 143;
 
в Карагандинской области - 371;
 
в Костанайской области - 212;
 
в Кызылординской области - 16;
 
в Мангистауской области - 12;
 
в Павлодарской области - 237;
 
в СКО - 217;
 
в Туркестанской области - 17.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Алматинская, Актюбинская, Атырауская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
 
В Казахстане за сутки 11 696 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 188 471, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 9 февраля лечение от КВИ продолжают получать 79 191 человек (77 974 КВИ+ и 1 217 КВИ-), из них: в стационарах - 9005, на амбулаторном уровне - 70 186.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 410, в состоянии крайней степени тяжести - 154, на аппарате ИВЛ - 103.
 
С 13 марта 2020 года по 8 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 397 летальных случаев от КВИ+, 7 февраля скончались 16 человек.
 
7 февраля 2022 года зафиксирован 141 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, пять летальных исходов, 101 человек выздоровел. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 212, летальных случаев - 5296, выздоровевших - 80 699.
 
На 8 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировали 9 261 131 человек, вторым - 8 832 725.
 

Сводка эпидситуации в РК: продолжает снижаться количество заболевших COVID-19

08.02.2022, 08:27 39691
Сводка эпидситуации в РК: продолжает снижаться количество заболевших COVID-19
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2004 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране подтверждено 1 276 611 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 2004 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 186;
 
в Алматы - 445;
 
в Шымкенте - 23;
 
в Акмолинской области - 118;
 
в Актюбинской области - 32;
 
в Алматинской области - 127;
 
в Атырауской области - 23;
 
в ВКО - 103;
 
в Жамбылской области - 13;
 
в ЗКО - 43;
 
в Карагандинской области - 209;
 
в Костанайской области - 175;
 
в Кызылординской области - 9;
 
в Мангистауской области - 15;
 
в Павлодарской области - 250;
 
в СКО - 231;
 
в Туркестанской области - 2.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Атырауская, Жамбылская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
 
На 8 февраля лечение от КВИ продолжают получать 87 637 человек (86 455 КВИ+ и 1182 КВИ-), из них: в стационарах - 9647, на амбулаторном уровне - 77 990.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 437, в состоянии крайней степени тяжести - 171, на аппарате ИВЛ - 111.
 
В Казахстане за сутки 9867 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 176 775, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 7 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 251 891 человек, вторым - 8 822 430.

С 13 марта 2020 года по 7 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 381 летальный случай от КВИ+, 6 февраля скончались девять человек.

6 февраля 2022 года зафиксировано 15 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода. 18 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 071, летальных случаев - 5288, выздоровевших - 80 598.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 19 человек

07.02.2022, 08:40 52261
Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 19 человек
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за сутки выявлено 3653 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране подтверждено 1 274 607 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 3653 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 366;
 
в Алматы - 1146;
 
в Шымкенте - 19;
 
в Акмолинской области - 288;
 
в Актюбинской области - 66;
 
в Алматинской области - 195;
 
в Атырауской области - 32;
 
в ВКО - 109;
 
в Жамбылской области - 61;
 
в ЗКО - 110;
 
в Карагандинской области - 295;
 
в Костанайской области - 298;
 
в Кызылординской области - 20;
 
в Мангистауской области - 15;
 
в Павлодарской области - 345;
 
в СКО - 274;
 
в Туркестанской области - 14.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Жамбылская область.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
 
С 13 марта 2020 года по 6 февраля 2022 года от коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста скончались 13 372 человека. 5 февраля от КВИ+ скончались 16 человек.
 
5 февраля 2022 года зафиксировано 36 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода, 43 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 056, летальных случаев - 52 885, выздоровевших - 80 580.
 
На 7 февраля лечение от КВИ продолжают получать 95 515 человек (94 327 КВИ+ и 1 188 КВИ-), из них: в стационарах - 9897, на амбулаторном уровне - 85 618.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 453, в состоянии крайней степени тяжести - 155, на аппарате ИВЛ - 96.
 
В Казахстане за сутки 9927 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели от COVID-19 1 166 908 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 6 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 242 765 человек, вторым - 8 811 370.
 

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