Врач назвала крайне опасную форму постковида

МОСКВА. 18 НОЯБРЯ - Постковидный синдром иногда развивается в форме, которая может оказаться фатальной. В чем заключается опасность и как ее избежать, рассказала врач-гематолог высшей категории Диана Ким, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, могут еще долгое время сталкиваться с последствиями этого заболевания, в числе которых и нарушение свертываемости крови. Даже молодые люди, переболевшие COVID-19 в легкой форме, рискуют спустя некоторое время получить диагнозы "тромбоз" или "инсульт", предупредила врач.

Именно к таким тяжелым поражениям организма приводит повышение густоты крови после коронавирусной инфекции, пояснила она.

У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был диагностирован тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования", - цитирует медика РИА "Новости" .

Если тромбы образуются в сосудах головного мозга, исход для пациента может быть фатальным, продолжила врач-гематолог.

Тромбообразование всегда опасно, но все зависит от того, где образовался тромб. Если это произошло в головном мозге, будет инсульт. В зависимости от отдела мозга это может быть либо фатальный инсульт, либо с минимальными последствиями", - добавила она.

Предотвратить постковидное тромбообразование можно, принимая разжижающие кровь препараты - антикоагулянты. Но назначить подобное лечение может только специалист.

Считается, что после перенесенной коронавирусной инфекции следует три месяца продолжать антикоагулянтную терапию, которая служит профилактикой образования тромбов. Однако самостоятельно назначать себе антикоагулянты не надо, это делается под контролем врача. Подобные препараты не совсем безобидные", - объяснила Ким.

Наиболее подвержены риску повышенного тромбообразования после коронавирусной инфекции те люди, которые и ранее страдали заболеваниями сосудов, уточнила она.

Защититься от COVID-19 и тяжелых последствий этого заболевания поможет вакцинация, пишет издание.