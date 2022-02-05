Врач призвал не расслабляться из-за легкости течения болезни при Омикроне

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МОСКВА. 4 ФЕВРАЛЯ - Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавирусной инфекции Эсперавир (международное непатентованное наименование: молнупиравир) компании "Промомед Рус". Новый препарат подходит всем категориям граждан и обеспечивает быстрое выздоровление без осложнений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Препарат выпускают в виде капсул по 200 и 400 миллиграммов, сообщает РИА Новости

Препарат подходит для всех категорий граждан. Ключ к терапии прямого действия - раннее начало терапии. Абсолютно всем пациентам, в том числе с хроническими заболеваниями, коморбидными состояниями или без таковых ранняя терапия обеспечивает наиболее благоприятное течение и исход заболевания. То есть быстрое выздоровление и непереход заболевания на следующую стадию", - рассказал председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый.

По его словам, Эсперавир позволяет снизить риски ухудшения состояния и госпитализации.

Препараты на основе этой же молекулы используются в Америке, Японии, Европе. Нашим гражданам должна быть доступна самая современная терапия, и как можно раньше", - сказал он.

При этом он уточнил, что лекарство опережает мутацию коронавируса, так как "действует на другой сайт этого фермента (RdRP)".

Как отметили в пресс-службе "Промомеда", клинические исследования доказали преимущество Эсперавира по сравнению со стандартным лечением в улучшении клинического статуса пациентов, повышении скорости выздоровления, снижении риска развития осложнений и ухудшения состояния.

Уже на пятый день терапии более чем у 80 процентов пациентов наблюдалась полная элиминация (гибель) вируса, а более 40 процентов пациентов, включая лиц с факторами риска развития осложненного течения COVID-19, достигли полного выздоровления", - сообщили в компании.

Подчеркивается, что препарат подходит всем категориям граждан.

По словам главного пульмонолога Минздрава, члена-корреспондента РАН Сергея Авдеева, особенность новой коронавирусной инфекции в ее быстротечности, вирус почти не оставляет врачам права на ошибку.

Эсперавир (молнупиравир) только пришел в страну, но лекарства на основе этой молекулы хорошо изучены. Есть порядка десяти клинических исследований, проведенных в разных странах, в том числе группой "Промомед" в России, на которые можно смело опираться в своей лечебной практике", - цитирует ученого пресс-служба компании.

Впервые у медиков появится возможность выбрать средство для этиотропной терапии - фавипиравир или молнупиравир. Отмечается, что "обе молекулы действуют непосредственно на вирус, по-разному подавляя его репликацию, чем блокируют дальнейшее распространение вируса в организме. Врач сможет подбирать терапию под конкретного пациента с учетом наличия у него сопутствующих заболеваний".

Клинические исследования нового препарата прошли в 16 российских медицинских учреждениях, в том числе в Москве, Петербурге, Ярославле, Мордовии. Производить Эсперавир начнут через неделю на заводе "Биохимик" в Саранске в круглосуточном режиме.

В 2020 году "Промомед" начал выпускать препарат для лечения COVID-19 Арепливир (международное непатентованное наименование - Фавипиравир) в форме таблеток. Позднее его зарегистрировали и в виде инъекций.



