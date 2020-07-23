Алматы. 22 июля. Kazakhstan Today - Врач рассказал, что делать родителям при симптомах коронавируса у детей, передает Kazakhstan Today.

При симптомах коронавируса нужно: держать ребенка в покое, обеспечить обильное питье ребенку, сбивать температуру, если имеется (парацетамолом), сообщается на Telegram-канале @stopcov.

Если вы не видите улучшений в течение 3 дней и симптомы ухудшаются, надо обращаться за помощью в медицинское учреждение", - сообщил главный врач детской ГКИБ Алматы Ержан Сералин.

Также он дал рекомендации родителям по масочному режиму для детей.

В таком крупном мегаполисе, как Алматы, сложно избежать скопления детей с учетом того, как дети не любят сидеть дома. При этом маленькому ребенку, условно до 5-6 лет, почти невозможно объяснить, что нужно постоянно носить маску", - отметил он.

Врач порекомендовал родителям, учитывая нынешний рост заболевания, не выпускать детей в места массового скопления людей.

Напомним, с марта коронавирусной инфекцией в РК заболело около 2000 детей. На сегодняшний день более 100 детей находятся на стационарном лечении.

Спикер также рассказал, что в период эпидемии детские врачи перепрофилировались на взрослых пациентов.

Мы с самого начала эпидемии знали, что лечить только детей не получится. Благодаря помощи наших коллег из других стационаров, постоянному обмену информации с врачами и помощи от акимата, наши врачи начали лечить взрослых пациентов. Огромная благодарность им за это. Ни один врач не сказал, к примеру, я педиатр и как я буду лечить взрослых. Все приняли как есть, здоровье граждан на наших плечах", - проинформировал Ержан Сералин.

Он сообщил, что лечение от коронавируса делится на медикаментозное и немедикаментозное.

Немедикаментозное лечение идет при среднем и тяжелом состоянии пациента. При низкой сатурации, пациента подключают к питанию кислородом. Медикаментозное лечение основывается на устранение симптомов коронавируса, включая недостаток кислорода и тромбоз сосудов", - уточнил специалист.

Он пояснил, что при вирусной инфекции антибиотики принимаются только при вторичных показателях, которые видны в общем анализе крови.

При амбулаторном лечении в домашних условиях прием антибиотиков нужно минимизировать либо полностью устранить", - сказал Ержан Сералин.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства