Врач рассказала об опасной проблеме с кожей у перенесших COVID-19

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МОСКВА. 23 АПРЕЛЯ - Заведующая кафедрой кожных и венерических болезней имени Рахманова Сеченовского университета Ольга Олисова заявила, что у некоторых пациентов, перенесших COVID-19, появляются проблемы с кожей, в том числе и хронические жизнеугрожающие, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Медик указала, что на данный момент она с коллегами наблюдает нескольких сложных пациентов, у которых после перенесенного коронавируса начались кожные обострения и тяжело протекающие заболевания, сообщает газета "Известия"

У одного из них инфекция спровоцировала начало опоясывающего герпеса, у другого - пузырчатки, жизнеугрожающего заболевания. Этот человек пожизненно будет наблюдаться у нас, получать терапию по поводу этого заболевания", - рассказала она агентству городских новостей "Москва".

При этом Олисова уточнила, что большинство переболевших не сталкиваются с кожными проблемами.

В феврале министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупреждал, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), перенесшие коронавирусную инфекцию, подвержены риску возникновения инсультов или инфарктов.

В этом же месяце в Минздраве предупреждали, что пациенты, которые переболели коронавирусом, имеют повышенный риск развития туберкулеза. В связи с этим на начальном этапе ведения больного с подозрением на коронавирус следует обследовать его и на туберкулез, чтобы предупредить развитие сочетанной патологии.

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